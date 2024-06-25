遊艇走私842公斤K他命！趁選前之夜想搶灘遭攔截　船上4人慘了

▲沈姓男子等4人企圖以遊艇運毒，遭海巡單位查獲。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

通緝犯沈煒宸2022年間先偷渡出海，並取得獅子山共和國籍的豪華遊艇，到泰國運送38包、合計共842.5公斤的愷他命，打算趁著縣市長九合一選舉的選前之夜，搶灘上岸，但遭海巡署查獲。最高法院審理後，將船上的沈男等4人，分別重判12年6月到7年不等的刑期定讞。

判決指出，沈男有毒品、槍砲等多項前科，經傳喚未到案執行，由嘉義地檢署在2022年3月間發布通緝。他在2022年5月間由屏東偷渡出海，隨即搭上由不明大陸人士所駕駛、船籍為獅子山共和國的「AQUARIUS 1（水瓶星1號）」遊艇。遊艇開到東引島附近，再與大陸籍的周姓、陸姓、郭姓3名船員會合。4人繼續將遊艇駛往柬埔寨、泰國一帶，從事不法工作。

2022年11月中，沈男在泰國與毒梟達成協議，以新台幣70萬元為代價，將38袋、共754包，合計842.5公斤的愷他命，運送進台灣。沈男等人決定將毒品以遊艇後方拖曳救生筏、並覆蓋白色麻布袋的方式，趁著11月25日選前之夜、警力較吃緊的時間，打算搶灘上岸。

▲沈姓男子遊艇運毒，當時海巡人員登船檢查。（圖／記者黃哲民翻攝）

一夥人在傍晚5點半左右，將遊艇開到高雄茄萣外海，這時海巡署艦隊分署第五海巡隊發覺有異，打算登船查看。沈男當機立斷，將遊艇後方毒品救生筏割斷，打算「斷尾求生」，加速逃逸。但海巡署兵分兩路，一方面追上遊艇逮捕沈男等4人，另一方面也打撈毒品救生筏，起出大批毒品。全案經高雄地檢署偵辦後，依照違反《毒品危害防制條例》等規定，提起公訴。

一二審法院均認定有罪，分別將沈男等4人分別判刑12年6月到7年不等的刑期。全案再上訴，最高法院審理後，25日駁回上訴定讞。

▼遊艇運毒，當時斷尾求生，海巡人員也成功打撈毒品。（圖／記者黃哲民翻攝）