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搭載F-35B　航母「卡富爾號」抵達新加坡

▲▼ 。（圖／義大利海軍）

▲航空母艦卡富爾號 。（圖／義大利海軍）

文／中央社

義大利本月初首度派遣航空母艦打擊群至印太地區參加軍演，被認為劍指中國。義國海軍宣布，這批由航空母艦「卡富爾號」率領的打擊群已抵達新加坡，此次行動旨在加強國際合作與維護區域安全。

▲▼ 。（圖／義大利海軍）

▲多功能巡防艦 。（圖／義大利海軍）

義大利海軍昨天在官方社群平台X貼出照片，宣布義大利海軍第31號打擊群抵達新加坡港口，進行後勤補給。 照片特別秀出卡富爾號（ITS Cavour）可供戰機夜間起降的跑道，以及義大利Alpino號反潛多功能巡防艦（FREMM），展現義國海軍實力。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）日前報導，這是義大利首度派遣航空母艦打擊群到印太區域執行長期任務，此舉將向印太盟友送出強烈政治訊號，印太民主盟友一直期待歐洲國家能在當地展現更大「軍力存在感」，以共同對抗中國與日俱增的擴張企圖。

海軍新聞（Naval News）報導，義大利航空母艦打擊群將在印太地區停留5個月，造訪10個國家。義大利海軍將領並聲明，第5代戰機F-35B將在這次印太任務中，達到初始作戰能力（Initial Operational Capability，IOC），提供盟友更堅實的合作保證，及更強大的嚇阻敵人效果。

美國艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）10日在官方X平台貼文指出，艾森豪號於紅海與義大利卡富爾號進行了「無縫接軌」的整合，展現了何謂盟友的意義。 日本放送協會（NHK）日前報導，卡富爾號預計8月下旬首度靠泊日本港口，有助跟日本強化安全保障層面合作。

卡富爾號自2011年起成為義大利海軍旗艦（flagship），配備高性能戰鬥系統與電偵設備，火力強大，可搭載多架戰機，包括反潛直升機、短場垂直起降戰機等，自2021年已開始搭載F-35B戰機。 Alpino號是義大利與法國共同研製的多用途巡防艦，專門針對反潛戰（Anti-Submarine Warfare），但仍保留防空戰（Anti-Air Warfare）的功能。

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