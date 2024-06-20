快訊／北市議員陳重文涉貪案外案　台通董座兒內線A上億延押2個月

▲台通董事長李慶煌的兒子李嘉豪涉嫌內線交易，遭法院裁定延長羈押到8月。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦北市議員陳重文涉嫌圖利電信業者案，查出台通光電董事長李慶煌的特助兒子李嘉豪等人，涉嫌在今年3月利用內線炒股，獲利上億元，李慶煌家族在4月間遭搜索約談後，兒子李嘉豪因涉嫌重大且有勾串之虞，被檢察官聲請羈押禁見獲准，押期即將屆滿，但龐大金流來源與去向尚待釐清，台北地院20日裁准延押李嘉豪2個月。

台北地檢署與廉政署接獲情資，台通投資的台智光公司，疑似從2023年12月到2024年1月間，請託台北市議員施壓公務員，提高市警局等機關的年度網路傳輸預算，檢廉在3月間展開搜索約談，涉案的市議員陳重文因涉圖利、2500萬元財產來源不明等罪，被聲請羈押禁見獲准，身兼台通與台智光董事長的李慶煌交保350萬元。

▲台北市議員陳重文涉台通子公司台智光圖利案，已被收押禁見3個月。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組在後續調查這起《貪污治罪條例》案件時，發現台通公司剛好在貪瀆案搜索前的3月8日，公告要買回庫藏股，台通董事長李慶煌家族妻小相關帳戶，卻涉嫌在禁止交易期間，利用內線訊息大量進出買賣台通股票，因此在4月間再次依違反《證券交易法》內線交易、操縱股價等罪展開搜索。

當時李慶煌訊後獲請回、妻子謝燕春300萬交保、女兒李宜娟請回、李家親友200萬交保、石姓員工50萬交保，擔任李慶煌特助的兒子李嘉豪，因涉嫌重大，且有勾串、滅證之虞，被檢察官聲請羈押禁見獲准，押期即將在4月底屆滿，檢察官為偵辦需要，向法院聲請延押李嘉豪2個月獲准。另外陳重文涉貪瀆案先前已被法院裁定延押到7月20日。