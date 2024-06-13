「航海王」租人頭戶偷買股　台驊顏益財內線獲利194萬遭訴

▲台驊控股董事長顏益財涉嫌無故收集使用他人帳戶從事內線交易遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司台驊國際投資控股(2636)董事長顏益財，涉嫌長年以每月1萬元或每年18萬元代價，向友人租用證券帳戶，用來私下買賣台驊股票，2020年間，台驊即將被大聯大公司(3702)收購期間，顏益財又把消息告訴好友許旭輝，2人分別以人頭帳戶進場買賣台驊股票，顏、許各獲利194萬、64萬元，台北地檢署13日依《證交法》內線交易、及新修法的無故收集帳戶罪嫌起訴顏、許2人。

台驊控股以投資物流倉儲為主業，近年航運類股暴漲時，台驊因長期投資長榮、陽明獲利暴漲，股價在2021年飆漲到每股321元而被稱為「航海王」，顏益財更被稱為「最懂海的男人」。

不過檢察官查出，顏益財為了規避公開發行公司董、監及經理人，必須申報持股變動的規範，私下委託以每個月1萬元代價，向經常一起泡湯的陳姓好友租用玉山證券帳戶，另外還找了廖姓男子擔任優毅公司人頭負責人，並從2015年起，每年18萬元代價租用廖男開設的永豐銀證券戶，作為顏益財指示員工協助下單交易台驊股票的工具。

2020年間，從事半導體元件的大聯大公司有意收購台驊，雙方參與討論收購事宜的經營階層都簽署保密協議，並且為了避免遭大陸制裁，準備好要送件給中國大陸反壟斷局進行書面審查程序。

同年的5月18日，收購案已經大致定，顏益財把應保密內容，告知台驊100%轉投資的子公司台灣空運董事長許旭輝，並要求許旭輝也簽署保密承諾書。沒想到顏、許2人，都在大聯大公司5月28日發布收購重訊前，偷偷進場交易台驊股票。

總計許旭輝靠內線交易獲利194萬4374元，許旭輝獲利64萬2100元，2人都在遭檢察官郭耿誠指揮調查局展開搜索約談後，自白犯罪並主動繳回犯罪所得，檢察官建請法院依法減輕其刑，至於提供帳戶以及協助交易股票的員工與友人共4人，則分別獲緩起訴處分，處分期間1年，各要繳庫8萬到40萬元不等。