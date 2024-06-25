打爆黃家駒墓碑　15歲網紅自稱「過動、自閉、強迫症」求輕判

▲香港15歲網紅不只破壞黃家駒墓碑，還有其他多項前科。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港兩名男子今年5月故意破壞Beyond樂團前主唱黃家駒的墓碑，被控刑事毀壞罪，兩人25日在法庭上認罪，其中一名15歲的被告向法官求情，稱自己患有過動症、自閉症，以及強迫症。

根據港媒報導，破壞黃家駒墓碑的兩人分別是15歲的男學生及自稱是冷氣技工的23歲男子葉子滔。

案情指出，將軍澳華人永久墓地職員於5月19日早上11時許，發現黃家駒的墓碑遭人破壞，當場截獲2名被告並報案。執法人員從網路上的多段影片發現，15歲被告向黃家駒的墓碑淋可樂，還用錘子破壞黃家駒遺照。

▼Beyond樂團前主唱黃家駒。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）



兩名被告25日在法庭上承認一項刑事毀壞罪，辯方求情稱，15歲被告患有過動症、自閉症及強迫症，因為認識網紅而開始拍視頻，為博取掌聲而犯案。

辯方還說，被告葉子滔在案中並非主導者，但裁判官認為葉子滔沒有退出或阻止，罪責與15歲被告相當。裁判官將案件押後至7月16日判刑，其間兩名被告需還押。

Beyond是香港傳奇搖滾樂團，黃家駒更是其中的靈魂人物，在樂團擔任作曲、填詞、節奏吉他手和主唱。不幸的是，黃家駒1993年在日本富士電視台的遊戲節目上宣傳時，從2.7公尺的高台墜落，後腦撞地昏迷，送醫搶救6天後逝世，享年31歲。