新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化　景區：都能撿到鞋底





▲吐魯番火焰山實測溫度81℃。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

火焰山位於新疆吐魯番盆地的中北部，因《西遊記》而名聞天下。當時唐僧師徒過火焰山遭遇高溫，不得不借芭蕉扇滅火的劇情讓人印象深刻。現實的火焰山到底有多熱？近日，位於新疆吐魯番的火焰山景區發布了一段影片，該景區高高聳立著金箍棒形狀的溫度計，6月23日下午3時35分，金箍棒溫度計測出了高達81℃的高溫。

據《上游新聞》報導，6月24日，火焰山景區工作人員透露，「81℃是真的，是地表溫度，當天室外氣溫超過40℃。只要不颳風，天上沒什麼雲，我們這裡的溫度就高。只不過往年出現這個氣溫大多在8月份，今年熱得比較早一點。」

新疆維吾爾自治區政府官方網站介紹，火焰山位於吐魯番盆地的中北部，山體主要由紅色砂岩構成。夏季氣候乾熱，在強烈的陽光照射下，熱氣流不斷上升，紅色砂岩熠熠發光，宛如熊熊烈焰，故名火焰山。這裡是我國最炎熱的區域，夏季氣溫高達47℃，據說山頂氣溫可達80℃。

如此熱的天氣，是否會影響到遊客？工作人員表示，「我們本身就是熱文化，越熱遊客量越多，平時很多人都打電話來詢問什麼時候最熱。這兒每天最熱的時候是下午3點到5點，我們會在3點半到4點的時間裡進行監測，隨後發布高溫播報。」

今年從6月9日開始，該景區每天都會發布高溫播報，其中6月9日的第一次監測是75℃，6月22日地表溫度首次突破了80℃，6月23日的81℃創造了今年最高溫度。

地表溫度如此高，是否會給遊客帶來一定的麻煩？工作人員回應，「穿著鞋子走，腳不會燙傷，但確實有遊客鞋底子不結實，就粘在地面了，每年我們都能撿到鞋底。」