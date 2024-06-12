抓到了！選前「虎尾設導彈基地」恐嚇簡訊　假消息源自中國

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年選戰期間，許多雲林人都收到一則簡訊，內容3度標註「危險！」並表示「雲林虎尾將設置導彈基地，一旦爆炸方圓10公里將無人倖存」，引發當時競選立委的蘇治芬、丁學忠同聲譴責。民進黨發言人卓冠廷今（12日）揭露，檢警追查發現，該門號購買者是位於中國的「上海創藍雲智公司」，顯示中國利用假訊息介選，持續製造台灣社會混亂。

卓冠廷表示，根據蘇治芬收到的檢調結案公文，選前4天，適逢時任總統候選人賴清德剛到雲林掃街拜票當天，雲林虎尾各家戶馬上收到「雲林虎尾要設置導彈基地！方圓10里無人倖存！」的簡訊，當時行政院立即澄清，但謠言四散，距離選舉剩下不到一周。

卓冠廷表示，檢警循線追查，果然發現門號購買者就是位於中國的「上海創藍雲智公司」，中國介選成本最低的就是散布假訊息，只要影響3%至5%的選民，就足以影響選舉結果，就算不影響選舉結果，一樣有達到「持續製造台灣社會混亂」的目標。

卓冠廷示警，這就是中國持續在幹的事，台灣人要小心的不只是「來自中國」的假訊息，還有那些淡化中國介選行為，當有人提醒必須審慎看待我國公職赴中時，大力反對的那些人，因為這些人已經在台灣。

▼蘇治芬收到檢方結案相關文書。（圖／卓冠廷提供，下圖同）