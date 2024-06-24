檢察人力擴充「1年後評估」　劍青怒批：人事總處講幹話

▲檢警近年耗費大量人力偵辦詐騙水房、車手集團，嚴重排擠現有偵查效能。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

近年各類型詐欺犯罪橫行，案量暴增已超過檢警負荷，除行政院推動打詐修法，法務部去年專案增設檢察官助理，協助辦理打詐案件，並爭取預算常態設置，卻傳出行政院人事總處認為檢察官助理法制化的問題，要1年後再評估，檢改團體24日發聲明，怒批人事總處「做在辦公室輕鬆講幹話」。

劍青檢改聲明全文如下：

【詐騙爆量拖垮地檢亟待解決 請行政院人事總處不要只會講幹話】

今(24)日報載：「對於檢察官助理法制化，人事總處持保留態度，建議助理法制化問題待1年後再評估。」本會對於行政院人事總處官僚態度，聲明如下：

一、全國各地檢署因詐欺案量暴增，主要地檢署更增長近40%之案件量，嚴重排擠偵查效能。本會偕同全體檢察官業已拚盡全力偵辦結案，更利用業餘時間主動提出各項行政管理建言與修法方案，舉辦多場實務方案研討會。是本會並非坐等抱怨，全國檢察官在打詐上，實為全國各機關最費力投入，甚且始終是最積極的一群。

對於法務部與朝野立委均無異議，增設檢察官助理員額以協助打詐之共識，今見行政院人事總處竟然說：「等1年後再來評估」，詐欺能這樣等嗎，簡直不食人間煙火，其不曾為打詐提供具體協助，只坐在辦公室輕鬆講幹話，如此官僚氣息，令人憤怒。

二、賴總統520上任時明示，打詐是未來新政府的施政重點，今赫見行政院人事總處如此態度，不知做何感想。本會強調，對於詐欺犯罪的打擊以及消滅詐欺集團的氣焰，沒辦法「等1年後再來評估」。詐欺已經氾濫多年，工作量直接壓逼到很多檢察官寧可辭職轉換跑道，就連提供助理都還要多等1年再看看，無異是宣示當前詐欺橫行氾濫，都只是民眾、檢察官甚至賴總統自己在「被害妄想」，認知顯然跟社會脫節，極度不負責任。在這一年，因為偵查能量不足所造成的人民損失，是人事總處能負責的嗎？

三、本會重申，法院組織法及打詐四法，連同各項相關行政管理措施，立法院及行政院均責無旁貸，請勿再官僚行事，禍害其他機關及人民。