辣椒粉再出包！3款韓國進口農藥殘留超標　DAISO筷子也違規

▲邊境查驗不合格產品，韓國辣椒粉。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

辣椒粉又出包！食藥署今（25）日公布邊境查驗最新結果，總計有17件產品違規，其中有3款是從韓國進口辣椒粉檢出農藥殘留超標，食藥署副署長林金富表示，韓國辣椒粉今年已經累積有9批不合格，已請韓方於本月30日前提出說明，逾期未說明不排除暫停輸入。另DAISO從中國進口的筷子、以佛蒙特咖哩知名的台灣好侍食品從馬來西亞輸入的咖哩粉也都檢出違規，得依規定退運銷毀。

根據食藥署最新邊境查驗不合格產品清單，17件違規產品就有3件是韓國辣椒粉，都是由沅信企業有限公司輸入，三批總計8280公斤，被檢出農藥2,4-D殘留0.07ppm到0.08ppm，其容許量為0.05 ppm，都違反規定需退運銷毀。

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林金富表示，國內辣椒粉自蘇丹紅事件發生後，已經要求世界各國來的辣椒粉自113年3月6日至114年3月5日止，不分國別都採監視查驗（逐批）。而韓國辣椒粉在這半年總計輸入56批，已經有9批違規，不合格率16.07%；有鑑於韓國辣椒粉違規情況較多，食藥署於4月12日已經要求韓國方面5月27日前提出說明，對方回覆希望延期至6月30日，如果期滿仍未說明，不排除暫停輸入。

▲邊境查驗韓國辣椒粉違規狀況。（圖／食藥署提供）

違規產品中也有一款是食用器具，DAISO品牌中國大陸進口的筷子在溶出試驗不符規定，分別以4％醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為363ppm、以20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為210ppm，這兩項試驗的蒸發殘渣合格標準皆為30 ppm以下。

以佛蒙特咖哩知名的台灣好侍食品，本次有一款從馬來西亞輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm，由於咖哩粉為許多香料混和物，進一步換算所有香料都有超標疑慮，判定違規需退運銷毀。

林金富表示，從辣椒粉蘇丹紅事件之後今年4月18日起也擴大把辛香料的咖哩粉納入監視查驗對象，採取百分之百查驗，而台灣好侍食品股份有限公司近半年來報驗有3批咖哩粉，1批檢出不合格；另外，馬來西亞同產地同類產品，半年來則是報驗6批，監視查驗後檢驗3批，有1批不合格。