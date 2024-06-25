　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辣椒粉再出包！3款韓國進口農藥殘留超標　DAISO筷子也違規

▲▼邊境查驗不合格產品，辣椒粉、咖哩粉。（圖／食藥署提供）

▲邊境查驗不合格產品，韓國辣椒粉。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

辣椒粉又出包！食藥署今（25）日公布邊境查驗最新結果，總計有17件產品違規，其中有3款是從韓國進口辣椒粉檢出農藥殘留超標，食藥署副署長林金富表示，韓國辣椒粉今年已經累積有9批不合格，已請韓方於本月30日前提出說明，逾期未說明不排除暫停輸入。另DAISO從中國進口的筷子、以佛蒙特咖哩知名的台灣好侍食品從馬來西亞輸入的咖哩粉也都檢出違規，得依規定退運銷毀。

根據食藥署最新邊境查驗不合格產品清單，17件違規產品就有3件是韓國辣椒粉，都是由沅信企業有限公司輸入，三批總計8280公斤，被檢出農藥2,4-D殘留0.07ppm到0.08ppm，其容許量為0.05 ppm，都違反規定需退運銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林金富表示，國內辣椒粉自蘇丹紅事件發生後，已經要求世界各國來的辣椒粉自113年3月6日至114年3月5日止，不分國別都採監視查驗（逐批）。而韓國辣椒粉在這半年總計輸入56批，已經有9批違規，不合格率16.07%；有鑑於韓國辣椒粉違規情況較多，食藥署於4月12日已經要求韓國方面5月27日前提出說明，對方回覆希望延期至6月30日，如果期滿仍未說明，不排除暫停輸入。

▲▼邊境查驗不合格產品，辣椒粉、咖哩粉。（圖／食藥署提供）

▲邊境查驗韓國辣椒粉違規狀況。（圖／食藥署提供）

違規產品中也有一款是食用器具，DAISO品牌中國大陸進口的筷子在溶出試驗不符規定，分別以4％醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為363ppm、以20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結果，蒸發殘渣值為210ppm，這兩項試驗的蒸發殘渣合格標準皆為30 ppm以下。

以佛蒙特咖哩知名的台灣好侍食品，本次有一款從馬來西亞輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm，由於咖哩粉為許多香料混和物，進一步換算所有香料都有超標疑慮，判定違規需退運銷毀。

林金富表示，從辣椒粉蘇丹紅事件之後今年4月18日起也擴大把辛香料的咖哩粉納入監視查驗對象，採取百分之百查驗，而台灣好侍食品股份有限公司近半年來報驗有3批咖哩粉，1批檢出不合格；另外，馬來西亞同產地同類產品，半年來則是報驗6批，監視查驗後檢驗3批，有1批不合格。

ET快訊
快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分
22歲男「4個月瘦20公斤」！　每天一杯手搖慘了
新疆火焰山「飆到81度」！遊客鞋都融化
快訊／何志偉告王世堅、莊瑞雄　求償600萬判決出爐
好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因
準備搶票！超犀利趴終於官宣日期　小巨蛋登場
NHK美女主播「巨胸放桌上」！　辣照突消失停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

交通部7月新制一次看！台鐵騰雲號租車、台東團客住宿補助開跑

小學生書包髒到受不了！專業達人教洗書包嚴重髒污　秘密武器是酒精

男友「IG暴力殺價」惹火茶妹！她曬對話求解　老司機神翻譯：丟臉

請教前輩問題！「第一反應」讓她錯愕　網有感：很沒有禮貌

被建議買止汗劑！長袖妹傻了「沒流1滴汗」　一票讚主管

台灣高鐵「T-Shopping線上購」開張　花見版列車模型7／4首賣

飼主懸賞30萬找愛犬！他生日前1天「遇到野生Mika」　錢進戶頭了

試讀72頁「真的嚇到了」！敷米漿全新鬼故事改編電影　小說搶先看

妹子睡醒帳戶少4千！一看信箱「感謝惠顧」超心疼：完全忘了

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

交通部7月新制一次看！台鐵騰雲號租車、台東團客住宿補助開跑

小學生書包髒到受不了！專業達人教洗書包嚴重髒污　秘密武器是酒精

男友「IG暴力殺價」惹火茶妹！她曬對話求解　老司機神翻譯：丟臉

請教前輩問題！「第一反應」讓她錯愕　網有感：很沒有禮貌

被建議買止汗劑！長袖妹傻了「沒流1滴汗」　一票讚主管

台灣高鐵「T-Shopping線上購」開張　花見版列車模型7／4首賣

飼主懸賞30萬找愛犬！他生日前1天「遇到野生Mika」　錢進戶頭了

試讀72頁「真的嚇到了」！敷米漿全新鬼故事改編電影　小說搶先看

妹子睡醒帳戶少4千！一看信箱「感謝惠顧」超心疼：完全忘了

文湖線博愛座「23字廣播」被讚爆　蔣萬安允諾：將推展到各路線

快訊／監院將對藍白國會改革提釋憲、暫時處分　「嚴守權力分立」

路透：憂數據送北京　美國調查中國3大電信業者

兒百貨打機台！遇「阿姨狂盯跟人」母嚇壞急求救　網驚：這眼神...

女奔總站偷公車畫面曝！暢行無阻開了2KM　南港棄置轉車逃逸

台股大怒神！台積電拉尾盤收最高945　指數翻紅漲62點至22876

搜救犬找到遺體！韓鋰電池廠惡火「增至23死」　焦屍困鋼筋殘骸中

22歲男「4個月瘦20公斤」！每天一杯手搖　醫：確診糖尿病、腎衰竭

蘋概三王復仇！大立光奪回股后　台積電鴻海翻漲

臺北青年搶頭籌！應曉薇接大學生陳情推遴選青年大使、市集

生活熱門新聞

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝

全台「最熱城市」出爐！網驚：屏東居然沒奪冠

健保署宣布：14項藥品8/1起取消給付

台灣最熱城市曝光！平均每年186天超過30度

霸佔星巴克6人座！2女學生：這區都我們的

去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

清晨開車遇2事超毛　心想慘了「活菩薩」現身

千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了

好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因！

台人瘋買超甜日圓　達人曝1關鍵：何需搶？

更多熱門

相關新聞

驗出蘇丹紅！印度輸入200公斤紅椒色素全銷毀

驗出蘇丹紅！印度輸入200公斤紅椒色素全銷毀

食藥署今（18）日公布邊境查驗不合格產品，其中印度出口「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」檢出蘇丹色素四號，共計200公斤。食藥署表示，此批報驗紅椒色素被檢出須在邊境銷毀，自今年113年5月24日起至明年5月23日止，印度報驗的紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。

酷澎「韓製砧板」恐污染食物！

酷澎「韓製砧板」恐污染食物！

2千公斤「美國櫻桃」檢出禁用農藥！

2千公斤「美國櫻桃」檢出禁用農藥！

即／蘇丹紅案津棧老闆李彥廷200萬交保

即／蘇丹紅案津棧老闆李彥廷200萬交保

津棧進口毒辣椒粉　衛生局重罰8172萬

津棧進口毒辣椒粉　衛生局重罰8172萬

關鍵字：

邊境查驗辣椒粉韓國辣椒粉蘇丹紅咖哩粉

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面