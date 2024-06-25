　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男被誣欠債140萬！慘被拘禁痛毆16hrs　5惡匪看電視聊天被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲陳姓男子等人經營債務整合公司，專門幫人討債，日前誣指27歲的宋姓男子所介紹的朋友捲走公司140萬元，於是強行擄走宋男拘禁16個小時，要求代償，並以木棍痛毆成傷，豐原警方接獲家屬報案，經縝密規劃，雙方約定在嘉義市交付贖款，4小時後攻堅逮捕5人，全案依法送辦，陳嫌等2人收押。

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

豐原警分局日前上午接獲宋姓男子報案，指他27歲兒子前一晚遭人擄走，並拘禁在嘉義市某處所，宋男被對方威逼要代為償還140萬元債務，宋男護子心切立即應允。

豐原警方隨即與嘉義市警察局共組專案小組，由宋男和對方約定當天下午3點，在嘉義市西區南京路一間民宅交付贖金，大批警方陪同宋男前往付款，家屬進門後，和嫌犯取得共識，先讓兒子走出門外再交錢。

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

埋伏在外面的警方，等見到驚魂未定的肉票走出來後，立即攻堅進入，當場逮捕45歲陳姓主嫌、21歲傅男、45歲李男、58歲許男、21歲陳男等5人，查扣愷他命、手機、木棍等證物，這5人都在客廳看電視、聊天，靜待家屬送錢，完全不認為警方會來，慌張被警方逮捕。

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

據了解，被害人介紹朋友到陳嫌公司上班，沒幾天就離職了，不料，陳嫌竟誣指被他捲走140萬元，於是以協調為由，叫被害人南下嘉義，被害人晚上大約11點抵達嘉義，一到達就被對方強押上車，痛打一頓，然後拘禁在民宅。

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

警方表示，陳嫌有多項妨害自由、重利、恐嚇取財、組織犯罪防制條例等前科，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖等移請台中地檢署偵辦，陳嫌和李嫌2人收押，其他3人3萬至5萬不等交保。

ET快訊
快訊／瓊斯盃名單出爐！　陳盈駿、劉錚聯手賀家兄弟
證實擋下370萬凱迪拉克申請！　外交部：公務車就是「公務使用
25歲桐島愛遭男友虐殺！　生前超愛他「貼臉合照曝」
3台人柬埔寨被抓！姓名、長相被公布　恐終身監禁
快訊／32歲台女　在柬埔寨墜12樓身亡
闖紅燈攔腰撞車！　台中女慘死
快訊／爆衝突！　陳玉珍舌戰4綠委：跟我道歉
停車場恐怖意外！　桃園男慘被夾死
韓大火22死！1秒10次爆炸巨聲　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

台灣大道加油站火燒車！「金龜車」剛加完油起火　24歲女驚逃

快訊／虛構「3個幽靈中共情報員」　軍情局3軍官A走千萬下場曝

遊艇走私842公斤K他命！趁選前之夜想搶灘遭攔截　船上4人慘了

李宗瑞不認是「淫魔」告週刊　檢打臉：名譽保護取決於個人行為

闖紅燈攔腰撞車！飛過分隔島再碰2車　「駕駛座全毀」台中女慘死

84歲翁彰化運動中心溺水！一度恢復心跳　搶救5.5小時仍不治

高雄翁困11樓窗外！修冷氣排水管回不來　警消急拆整座窗救人

擔心女友酒後失聯出意外　高雄男酒駕急尋連闖紅燈慘了

停車場恐怖意外「高速倒車再暴衝撞破牆」　桃園男慘被夾死

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

台灣大道加油站火燒車！「金龜車」剛加完油起火　24歲女驚逃

快訊／虛構「3個幽靈中共情報員」　軍情局3軍官A走千萬下場曝

遊艇走私842公斤K他命！趁選前之夜想搶灘遭攔截　船上4人慘了

李宗瑞不認是「淫魔」告週刊　檢打臉：名譽保護取決於個人行為

闖紅燈攔腰撞車！飛過分隔島再碰2車　「駕駛座全毀」台中女慘死

84歲翁彰化運動中心溺水！一度恢復心跳　搶救5.5小時仍不治

高雄翁困11樓窗外！修冷氣排水管回不來　警消急拆整座窗救人

擔心女友酒後失聯出意外　高雄男酒駕急尋連闖紅燈慘了

停車場恐怖意外「高速倒車再暴衝撞破牆」　桃園男慘被夾死

路邊發現小狗「頭破見血」　耳朵打編號+抽血沒反應…一查實驗犬

黑海最大規模「海風軍演」　烏克蘭聯合掃雷

辣椒粉再出包！3款自韓國進口農藥殘留超標　DAISO筷子也違規

花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

不是比特犬！大型寵物犬突然攻擊7個月女嬰　「頭部重傷」身亡

旁聽竟被吳思瑤嗆「盯哨」　陳玉珍爆氣：台灣正在文化大革命嗎

獨／直播主之亂2.0！高雄香水實體店遭襲　慘被倒車衝撞毀鐵門

陸美女Coser遭150kg男友分屍！友爆：常當眾呼男巴掌　不堪內幕被挖出

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

勇士留3冠中鋒魯尼醞釀交易？　K湯淪「次要選項」恐準備走人

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

即／新北國道1號車禍　轎車追撞2工程車

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

童狂喊「不要走」劣父踹兒拖行10公尺

校長針孔錄好友妹妹、女兒洗澡　被抓包還不改

暨大前學生會長竊68萬會費！法院判刑6月

更多熱門

相關新聞

詐團誘新鮮人飛泰工作　結果帶到柬埔寨

詐團誘新鮮人飛泰工作　結果帶到柬埔寨

詐騙集團招募成員屢出奇招，高雄市刑大就查獲犯罪集團祭出免費刺青、高薪工作，還打著包吃包住包機票的旗子，誘騙社會新鮮人到泰國工作，結果被害人看到機票才發現目的地是柬埔寨，一落地就被詐團帶到公司從事博弈工作，被害人想盡辦法逃回台灣並報警，警方根據線索逮獲許姓主嫌等8人，訊後依法送辦。

墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午插紅旗示警

墾丁22歲美籍男溺斃　墾管處：上午插紅旗示警

網紅高雄叫車「取消被收100元」　交通局要罰了

網紅高雄叫車「取消被收100元」　交通局要罰了

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

助朱國榮搭遊艇棄保逃亡　「超跑達人」認錯

助朱國榮搭遊艇棄保逃亡　「超跑達人」認錯

關鍵字：

欠債擄走拘禁豐原警肉票影音

讀者迴響

熱門新聞

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

性感Coser傳遭150公斤男友分屍　公安證實了

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

神鬼奇航演員　衝浪遭鯊魚攻擊死亡

陌生人看兒睡覺　通風口拖出無名屍

高價股慘跌　信驊持有一張就賠22.5萬元

印度裔AI學霸墾丁溺斃　暑假首日出遊遇劫

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面