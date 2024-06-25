男被誣欠債140萬！慘被拘禁痛毆16hrs　5惡匪看電視聊天被逮

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲陳姓男子等人經營債務整合公司，專門幫人討債，日前誣指27歲的宋姓男子所介紹的朋友捲走公司140萬元，於是強行擄走宋男拘禁16個小時，要求代償，並以木棍痛毆成傷，豐原警方接獲家屬報案，經縝密規劃，雙方約定在嘉義市交付贖款，4小時後攻堅逮捕5人，全案依法送辦，陳嫌等2人收押。

▲▼豐原一名男子被誣陷欠債140萬，結果被擄走痛毆拘禁，警方4小時內救出肉票。（圖／警方提供，下同）

豐原警分局日前上午接獲宋姓男子報案，指他27歲兒子前一晚遭人擄走，並拘禁在嘉義市某處所，宋男被對方威逼要代為償還140萬元債務，宋男護子心切立即應允。

豐原警方隨即與嘉義市警察局共組專案小組，由宋男和對方約定當天下午3點，在嘉義市西區南京路一間民宅交付贖金，大批警方陪同宋男前往付款，家屬進門後，和嫌犯取得共識，先讓兒子走出門外再交錢。

埋伏在外面的警方，等見到驚魂未定的肉票走出來後，立即攻堅進入，當場逮捕45歲陳姓主嫌、21歲傅男、45歲李男、58歲許男、21歲陳男等5人，查扣愷他命、手機、木棍等證物，這5人都在客廳看電視、聊天，靜待家屬送錢，完全不認為警方會來，慌張被警方逮捕。

據了解，被害人介紹朋友到陳嫌公司上班，沒幾天就離職了，不料，陳嫌竟誣指被他捲走140萬元，於是以協調為由，叫被害人南下嘉義，被害人晚上大約11點抵達嘉義，一到達就被對方強押上車，痛打一頓，然後拘禁在民宅。

警方表示，陳嫌有多項妨害自由、重利、恐嚇取財、組織犯罪防制條例等前科，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖等移請台中地檢署偵辦，陳嫌和李嫌2人收押，其他3人3萬至5萬不等交保。