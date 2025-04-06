新生護專老師疑「拿雪貂擦黑板」惹議　桃園動保處7日約談

▲新生醫專老師用動物擦黑板，在網路引熱議。（圖／擷取自Dcard（已刪文）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新生護專護理科一名老師，日前疑似被拍攝拿著雪貂擦拭黑板，課堂上還有同學在場，影片於4日晚間在護理科1年級學生自行經營社群平台PO出後，引發熱議並指稱「虐待動物」。對此新生護專以連假期間，當事老師目前仍聯絡不上未正面回應，但相信老師沒有虐待動物之意。

不過，桃園市政府動保處6日知悉後表示，影片中的這名老師明顯有違反《動保法》的嫌疑，依據《動保法》第5條第2項第4款，飼主針對其管領的動物應避免其遭受騷擾、傷害及虐待，將於7日約談該名老師並確認雪貂的健康狀況。動保處也將協助該校師生加強生命教育及動物保護等宣導。

動保處呼籲，對待動物一定要友善、尊重，若因違反《動保法》致使動物受傷甚至死亡，嚴重的會處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

校方則說明，這支影片是由寵物主人進行拍攝，再由護理科的學生製作影片，因該粉專是由學生自行設立，拍攝的當下主人與其他學生都在場，認為老師是覺得雪貂這個寵物很新奇，才會拿起來觀賞，相信老師並未有虐待動物之意，應是拍攝角度問題導致民眾有所誤會，目前影片已經全數下架。

網友則留言：「不是虐待，用你的鳥來擦看看」、「你可能會控制力道好玩，但做給學生看，學生有機會有樣學樣，動物就受傷了，教學現場拿來擦黑板行為不是常理」。