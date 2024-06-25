去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

▲最近是畢業季，不少人都開始投履歷、面試。（圖／CTWANT提供）

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最近是畢業季，不少新鮮人都開始投履歷、面試。1名男網友透露，自己最近開始找工作，先前到美光科技面試時，被問到如果要在台積電跟美光做選擇，會到哪間公司任職？他誠實回答台積電，理由是研發能力強，加上後面的問題也沒答好，最終果然收到了美光寄來的感謝信，讓他不禁感嘆「面試不能說實話嗎？」

原PO在網路論壇Dcard發文，「之前面試美光時，被問到台積電跟美光在選擇時你要哪個？我說台積電，他們給我的感覺就是研發能力很強，一直延續莫爾定律…雖然後面可能也有題目回答不好（怎麼舒壓、工作目標…），但想來想去應該是這個回答不是很好」。

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男網友提到，自己後來果然收到了美光寄來的感謝信，不禁感嘆「大廠跳槽不是很正常嗎？怎麼看就是你要老實說，公司再來打造合理的環境與氛圍，怎麼會是把阿諛奉承的錄取？反正還會繼續找工作就是了，但就是不懂為什麼不能這樣」。

貼文曝光後，不少過來人留言「你太誠實而且太傻，如果是我會兩邊面試都說很想去、講好話，然後都拿到offer再來compete。你面試就這樣，如果連offer都沒拿到，那就是你不會面試」、「面試就是說謊大賽」、「我面美光的時候罵台積，面台積就吹台積，主管一臉看起來超滿意的」、「不只是面試，任何時候，就是只能思考當下場合和對象，所希望聽到的標準答案」。

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