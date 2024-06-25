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詹哥大讚上質住宅品味的「關鍵神器」　實現居家生活科技美學

消費中心／綜合報導

現代人重視生活品質，購屋族挑選優質住宅時，除了優越的建材、地點和交通便利性外，對於生活品味和巧思的重視同樣不可忽視。地產專家「詹哥」分享心目中的「上質住宅」必須在建築設計和居家生活科技美學上達到完美結合，若建案能將居家設備的選擇和配置細節都考慮週到的話，才是真正把住戶放在心上，尤其是在浴室規劃更能看見其心意及巧思。

▲▼Panasonic全自動洗淨馬桶。（圖／翻攝自影片）

▲地產專家「詹哥」分享心目中的「上質住宅」必須在建築設計和居家生活科技美學上達到完美結合。

Panasonic全自動洗淨馬桶三重防護潔淨　守護家人健康

影片中，詹哥提到全自動洗淨馬桶是居家必備配備，尤其Panasonic A La Uno全自動洗淨馬桶令她驚豔，認為這款馬桶在設計上，充分考慮到了使用者的衛生習慣和對清潔的高要求。

▲▼Panasonic全自動洗淨馬桶。（圖／翻攝自影片）

▲Panasonic全自動洗淨馬桶在馬桶蓋閉合後將自動沖水洗淨，守護使用者健康。

Panasonic住宅整合銷售陳處長說明，A La Uno全自動洗淨馬桶徹底研究多數人的使用習慣和困擾，實現了馬桶蓋閉合後自動沖水洗淨的功能，該系列還有全自動掀蓋功能的型號，從進入浴室到洗手全程無需接觸馬桶，就能完成掀蓋／關閉自動洗淨，滿足完全不想接觸馬桶的客群，實現真正的零接觸使用體驗。

▲▼Panasonic全自動洗淨馬桶。（圖／翻攝自影片）

▲Panasonic住宅整合銷售陳處長說明全自動洗淨馬桶有著眾多設計巧思。

而在清潔方面，A La Uno採用了漩渦式強力排水搭配雙效泡沫洗淨功能，利用大小泡沫徹底清潔髒污，再用強力旋渦水流沖洗。這種雙重洗淨方式比單純用水沖洗更加徹底，有效避免細菌和病毒的傳播。此外，Panasonic還有一個獲得日本建設大臣認可的「可動式排水結構」能快速帶走髒汙洗淨馬桶，同時降低排水噪音，即便是在夜間使用也不會打擾家人，充分考慮了使用者的各種需求，也大大降低了老舊房屋常遇到的沖水噪音及低水壓問題。

Panasonic也針對男女使用習慣的差異，設計出三重防護功能，第一重：泡沫防護洗淨、第二重外圍防護：採提高邊界使汙水不易延邊緣低落、第三重測漏防護：即使坐著如廁液體也不易滲漏至地板，造成異味殘留。

陳處長表示，A La Uno全自動洗淨馬桶的另一大亮點為採用有機玻璃材質，過去廣泛應用於水族館的箱及飛機的機艙罩，有機玻璃材質表面沒有毛細孔、不易沾附髒污且具有超強的硬度，因此容易清潔也更耐用。A La Uno全自動洗淨馬桶造型上還採用了無接縫、無高低差的設計，進一步減少了藏污納垢的機會。為滿足現代人居家裝潢風格，Panasonic還提供多色便蓋選擇讓使用者搭配變化，打造彰顯個人品味及機能兼具的住宅。

▲▼Panasonic全自動洗淨馬桶。（圖／翻攝自影片）

▲部分全自動洗淨馬桶提供全程零接觸設計，滿足愛乾淨甚至有潔癖的使用者可如廁更安心。

善用居家生活科技分擔家務　輕鬆晉升上質生活

陳處長補充，在雙薪家庭普遍的現代社會，台灣人平均每天要花1到2個小時處理家務，而清潔打掃佔據了大部分時間，為了減少家務時間，Panasonic推出了一系列高效的家電產品，包括洗脫烘洗衣機、自動烘乾的嵌入式洗碗機和自動集塵的無線吸塵器，讓現代家庭不分男女都能輕鬆應對家務，從而有更多的時間享受美好生活。

▲▼Panasonic全自動洗淨馬桶。（圖／翻攝自影片）

▲Panasonic致力於提供給消費者完善的整合服務，在住空間這塊也賦予空間新的價值。

詹哥也提到，Panasonic致力於提供給消費者完善的整合服務，在住空間這塊也賦予空間新的價值，而衛浴空間也是住空間其中一環的貼心設計，不僅輕鬆潔淨，另外還有乾爽舒適、設計兼具收納、與家電的多元搭配。她個人非常推薦裝設Panasonic的暖風機，越來越多建商也都會在新建案中裝設，不僅能保持浴室的乾爽舒適，還能有效消除溫差，提升沐浴時的幸福感，這些貼心的設計，無疑是上質住宅所必備的元素，進一步提升了住戶的生活品質。

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