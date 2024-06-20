Panasonic新型態「減法設計」電鬍刀　療癒手感、精品外觀必須收！

▲Panasonic全新掌上型電鬍刀系列，以新型態「減法設計」捨去傳統握把，呈現簡約洗鍊的精品系外型。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

細節控及旅遊控注意了！Panasonic打造全新掌上型電鬍刀系列，以新型態「減法設計」捨去傳統握把，呈現簡約洗鍊的精品系外型。不論是適合高品味商務人士的日本製Palm in 5枚刃電鬍刀ES-PV6A，或體現年輕潮流風格的3枚刃電鬍刀小精靈系列ES-CM3A，兩款掌上型電鬍刀一舉逆轉過去刮鬍普遍屬「鋼鐵硬漢」形象，升格為新時代雅痞標配，讓日常使用及旅行攜帶都能享受極致的剃鬍體驗。現在買還加碼送奈米水離子吹風機及口袋型電動牙刷，滿滿儀式感的絕美旅行電器必須一次收。

日本製Palm in 5枚刃電鬍刀ES-PV6A 完美手感好療癒

▲Panasonic日本製Palm in 5枚刃電鬍刀ES-PV6A結合了高雅與實用的完美設計。

Panasonic日本製Palm in 5枚刃電鬍刀ES-PV6A高質感輕巧外型，適合高品味的商務人士，這款純白外觀的電鬍刀不僅視覺上以柔和簡約呈現充滿禪調的溫暖質感，更採用獨家技術淬鍊出的NAGORI海洋礦物精粹材質，呈現出獨一無二的天然石紋外觀和瓷器般的手感，結合了高雅與實用的完美設計，讓刮鬍成為「me time」緩緩沉澱及療癒使用者的心。

ES-PV6A採用源自日本製刀刃工藝的「5枚刃系統」搭配每分鐘14000 轉的「極速線性馬達」，透過多重刀刃及超高速驅動，能深層刮除剃鬍不拉扯，將濃密鬍鬚及各種角度鬍鬚完美剃除，並透過「AI智能感應技術」自動調整剃除力道，不造成肌膚負擔。

3枚刃電鬍刀小精靈 ES-CM3A 三色潮流外型超吸睛！

▲▼Panasonic 3枚刃電鬍刀小精靈系列ES-CM3A以時髦黑白紫三色外觀設計，吸引年輕族群目光。

Panasonic 3枚刃電鬍刀小精靈系列ES-CM3A以時髦的外觀設計，吸引年輕族群目光，簡約設計搭配時髦黑白紫三色滿足使用者視覺喜好，輕量化的電鬍刀本體也更適合旅遊控於旅行時攜帶。

ES-CM3A採用「Slide Touch滑移觸控啟動功能」一手滑動即感應，操控更便利。電鬍刀本身採「3枚刃系統」搭配日本製刀頭刀網，多重刀刃舒適剃鬍；透過「極速線性馬達」每分鐘13000轉超高速驅動深層剃除鬍鬚，同樣結合AI智能感應技術每秒偵測216次，自動調整剃除力道，確保剃鬍過程舒適。

考量現代人生活忙碌及旅行時隨手充、快速用的需求，兩款Panasonic推出全新掌上型電鬍刀系列皆採USB Type-C充電，並皆可快速充電，不論任何情境、場合皆可輕鬆完成刮鬍工作，隨時維持潔淨俐落的最佳狀態。

▲Panasonic掌上型電鬍刀系列皆採USB Type-C快速充電。

新品上市限時優惠中 買就送奈米水離子吹風機、口袋電動牙刷

為慶祝兩款時髦精品系電鬍刀上市，Panasonic電鬍刀推出限時優惠活動，把握2023/06/14 - 2023/08/31期間，購買Palm in 5枚刃電鬍刀ES-PV6A，即可登錄領取奈米水離子吹風機；購買3枚刃電鬍刀小精靈 ES-CM3A，隨貨附贈口袋型電動牙刷等，還有多項精緻好禮加碼送，一口氣將Panasonic品牌兼具美學及實用的爆款家電通通帶回家，輕鬆享受精品生活。

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