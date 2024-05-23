　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Panasonic 2024春季新品　打造「潮．風尚」新生活風格提案

▲Panasonic打造展現時尚美型的智慧家電，以「潮．風尚」為主軸推出2024春季新品，完美呈現個人風格與品味。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著年輕世代消費型態的改變，更加注重能展現個人生活品味與實用性兼具的產品，Panasonic聽見了年輕世代心聲，2024春季新品以「潮．風尚」為主軸，打造多元新穎的新生活風格提案。

▲▼Panasonic,2024,春季新品發表會,淨護完美系列滾筒洗烘衣機,自動集塵One Box吸塵器,掌上型電鬍刀。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic 2024春季新品發表會，打造「潮．風尚」的新生活風格提案。（圖／記者姜國輝攝，下同）

從個人日常衣物開始，在「淨．護．美」設計概念下，全新Panasonic堆疊式滾筒洗烘衣機，為消費者創造更舒適的著衣體驗。台灣松下銷售公司總經理張天來提到，「Panasonic為了滿足年輕世代對居家生活品味的追求，持續研發效率和美感兼具的智慧家電，全新的淨護完美。堆疊式滾筒洗烘衣機掌握三大核心設計重點，日本革新技術離心淨水洗科技，在洗衣服同時也淨化水質，洗得更加安心；加上Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，採用溫風烘乾，細心呵護不傷衣料；以及全鏡面外觀設計，讓家電成為居家的時尚擺設，展現個人品味。」

▲▼Panasonic,春季新品發表會,台灣松下銷售公司總經理張天來。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台灣松下銷售公司總經理張天來表示，堆疊式滾筒洗烘衣機擁有日本革新技術離心淨水洗科技，在洗衣服同時也淨化水質，洗得更加安心；加上Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，採用溫風烘乾，細心呵護每一件衣物。

▲▼Panasonic,2024,春季新品發表會,淨護完美系列滾筒洗烘衣機,自動集塵One Box吸塵器,掌上型電鬍刀。（圖／記者姜國輝攝）

穿上了淨護完美的衣物，型男的「面子」也不能馬虎。Panasonic推出日本製LAMDASH PALM IN掌上型電鬍刀，顛覆傳統握把設計，讓帥氣一手掌握。

▲▼Panasonic,2024,春季新品發表會,淨護完美系列滾筒洗烘衣機,自動集塵One Box吸塵器,掌上型電鬍刀。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic,春季新品發表會,藝人吳怡霈。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic掌上型電鬍刀突破傳統電鬍刀印象，獨特小型化機身設計，選用NAGORI海洋礦物精粹材質，打造獨一無二天然石紋外觀，藝人吳怡霈提到，自己的日本老公也被這完美外型和功能給燒到。

台灣松下銷售公司總經理張天來說，「Panasonic掌上型電鬍刀突破傳統電鬍刀印象，獨特小型化機身設計，方便攜帶外，更選用手感溫潤的NAGORI海洋礦物精粹材質，打造獨一無二天然石紋外觀，不但是新潮刮鬍好幫手，還是最時尚的送禮首選。另外全新3枚刃電鬍刀小精靈，搭載Slide Touch功能，只要輕鬆滑動手指就能靈活操作，同時支援Type-C快速充電，隨時隨地都方便使用，是商務、旅行必備的時尚好幫手。」

▲▼Panasonic,2024,春季新品發表會,淨護完美系列滾筒洗烘衣機,自動集塵One Box吸塵器,掌上型電鬍刀。（圖／記者姜國輝攝）

▲另外全新3枚刃電鬍刀小精靈，搭載Slide Touch功能，輕鬆滑動手指就能靈活操作，同時支援Type-C快速充電。

忙碌了一天，回到家中也可以更優雅有效率完成居家清潔工作。Panasonic自動集塵One Box吸塵器，讓清潔、收納與充電同步完成；還有微塵感知燈號顯示，加上僅有0.85公斤的輕巧機身，藝人吳怡霈也和大家分享，自己是如何打造不費力的清潔新體驗，吳怡霈說，「使用Panasonic自動集塵One Box吸塵器，它可以自動收集灰塵和髒汙到2L大容量的三層複合抗菌集塵袋，潔淨又便利；還可以搭配多樣化吸頭，輕鬆對應各種居家空間。」

▲▼Panasonic,2024,春季新品發表會,淨護完美系列滾筒洗烘衣機,自動集塵One Box吸塵器,掌上型電鬍刀。（圖／記者姜國輝攝）

▲Panasonic自動集塵One Box吸塵器，僅有0.85公斤的美型輕巧機身，加上可以自動收集灰塵和髒汙到2L大容量的三層複合抗菌集塵袋，做家務也能很優雅時尚。

Panasonic持續以先進技術，研發效率與美感兼具的智慧家電，協助消費者在享受科技便利的同時，也能展現「潮．風尚」的美好生活品味。

ET快訊
又1國中停招！成立57年走入歷史　校舍立即拆除
快訊／海軍班超軍艦緊貼！　監控中共紹興艦畫面曝光
快訊／國家警報響！　2縣市雷雨狂轟
快訊／22歲凶嫌抓到了！　永和某高中前砍人
快訊／竹圍漁港38歲男倒臥車內「叫不醒」　宣告不治
獨／豪宅保全拿滅火器猛砸經理頭！　他怒：是西瓜早就破了
開罰了！30學生集體「國道步行」　氣切運將吞最高1200元罰
快訊／29歲工人7F鷹架墜落！　顱骨骨折昏迷搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Panasonic 2024春季新品　打造「潮．風尚」新生活風格提案

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

Panasonic 2024春季新品　打造「潮．風尚」新生活風格提案

印17歲少年「酒後開保時捷」撞死2人　法院判：罰寫300字報告

麻古茶坊、繼光香香雞都有！　Uber Eats「買1送1專區」限時開搶

每坪都賣34萬！　高雄熱門預售案驚見「蛋黃、蛋白區同價」

《狗狗很優秀》訓犬師「為拍攝餓狗肚子」！　悄賣訓練場公司早停業

路上撿到烏龜「別急著放回河流」小心害慘牠們！動保處建議先通報

UNIQLO X 吉卜力工作室：「神隱少女、龍貓」全部躍上UT

嘉義縣「自強盃」長青槌球賽　隊數29隊成長到52隊

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「製造垃圾」要她用月亮杯：學著點

張基龍復出暴瘦10KG　睽違3年合體惠利再組「九尾狐CP」開口就撒糖

界外球「梅開二度」打進道奇休息區　大谷嚇翻滿臉無奈

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

3C家電熱門新聞

改版大更新！爆料：iPhone SE 4價格將上漲

iPhone 16最新渲染圖　相機設計大改動

iPhone內建救命「醫療卡」！眾人讚：要設定

拆解最薄機身！iPad Pro內部「4大重點曝光」　換電池更方便

FB上互搜就變...「建議好友」？

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

Panasonic春季新品　打造「潮．風尚」新生活風格

YouTube首頁「一片空白」！Google新規上路　快檢查設定

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

華碩推AI PC「Vivobook S 15」

更多熱門

相關新聞

Panasonic邁向RE100綠色工廠

Panasonic邁向RE100綠色工廠

世界地球日前夕，台灣松下的中和工廠「淨零碳排能源實證實驗場域」正式啟用，期許以自身影響力實現環境永續，同時為台灣2050淨零轉型貢獻一己之力。此外，為了實踐企業社會責任，Panasonic也連續四年參與台北城市路跑賽，帶領民眾重視健康永續外，更用心打造綠色賽事。

豐田收購Panasonic合資子公司

豐田收購Panasonic合資子公司

史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化

史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化

室內空污、甲醛、異味全滅！日本獨家「黑科技」空清機解救過敏兒

室內空污、甲醛、異味全滅！日本獨家「黑科技」空清機解救過敏兒

Panasonic IH調理爐變大廚懂火候

Panasonic IH調理爐變大廚懂火候

關鍵字：

Panasonic智慧家電堆疊式滾筒洗烘衣機掌上型電鬍刀One Box吸塵器

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面