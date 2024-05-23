Panasonic 2024春季新品　打造「潮．風尚」新生活風格提案

▲Panasonic打造展現時尚美型的智慧家電，以「潮．風尚」為主軸推出2024春季新品，完美呈現個人風格與品味。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著年輕世代消費型態的改變，更加注重能展現個人生活品味與實用性兼具的產品，Panasonic聽見了年輕世代心聲，2024春季新品以「潮．風尚」為主軸，打造多元新穎的新生活風格提案。

▲Panasonic 2024春季新品發表會，打造「潮．風尚」的新生活風格提案。（圖／記者姜國輝攝，下同）

從個人日常衣物開始，在「淨．護．美」設計概念下，全新Panasonic堆疊式滾筒洗烘衣機，為消費者創造更舒適的著衣體驗。台灣松下銷售公司總經理張天來提到，「Panasonic為了滿足年輕世代對居家生活品味的追求，持續研發效率和美感兼具的智慧家電，全新的淨護完美。堆疊式滾筒洗烘衣機掌握三大核心設計重點，日本革新技術離心淨水洗科技，在洗衣服同時也淨化水質，洗得更加安心；加上Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，採用溫風烘乾，細心呵護不傷衣料；以及全鏡面外觀設計，讓家電成為居家的時尚擺設，展現個人品味。」

▲▼台灣松下銷售公司總經理張天來表示，堆疊式滾筒洗烘衣機擁有日本革新技術離心淨水洗科技，在洗衣服同時也淨化水質，洗得更加安心；加上Heat Pump熱泵除濕式烘乾科技，採用溫風烘乾，細心呵護每一件衣物。

穿上了淨護完美的衣物，型男的「面子」也不能馬虎。Panasonic推出日本製LAMDASH PALM IN掌上型電鬍刀，顛覆傳統握把設計，讓帥氣一手掌握。

▲Panasonic掌上型電鬍刀突破傳統電鬍刀印象，獨特小型化機身設計，選用NAGORI海洋礦物精粹材質，打造獨一無二天然石紋外觀，藝人吳怡霈提到，自己的日本老公也被這完美外型和功能給燒到。

台灣松下銷售公司總經理張天來說，「Panasonic掌上型電鬍刀突破傳統電鬍刀印象，獨特小型化機身設計，方便攜帶外，更選用手感溫潤的NAGORI海洋礦物精粹材質，打造獨一無二天然石紋外觀，不但是新潮刮鬍好幫手，還是最時尚的送禮首選。另外全新3枚刃電鬍刀小精靈，搭載Slide Touch功能，只要輕鬆滑動手指就能靈活操作，同時支援Type-C快速充電，隨時隨地都方便使用，是商務、旅行必備的時尚好幫手。」

▲另外全新3枚刃電鬍刀小精靈，搭載Slide Touch功能，輕鬆滑動手指就能靈活操作，同時支援Type-C快速充電。

忙碌了一天，回到家中也可以更優雅有效率完成居家清潔工作。Panasonic自動集塵One Box吸塵器，讓清潔、收納與充電同步完成；還有微塵感知燈號顯示，加上僅有0.85公斤的輕巧機身，藝人吳怡霈也和大家分享，自己是如何打造不費力的清潔新體驗，吳怡霈說，「使用Panasonic自動集塵One Box吸塵器，它可以自動收集灰塵和髒汙到2L大容量的三層複合抗菌集塵袋，潔淨又便利；還可以搭配多樣化吸頭，輕鬆對應各種居家空間。」

▲Panasonic自動集塵One Box吸塵器，僅有0.85公斤的美型輕巧機身，加上可以自動收集灰塵和髒汙到2L大容量的三層複合抗菌集塵袋，做家務也能很優雅時尚。

Panasonic持續以先進技術，研發效率與美感兼具的智慧家電，協助消費者在享受科技便利的同時，也能展現「潮．風尚」的美好生活品味。