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社會 社會焦點 保障人權

余天女婿涉詐6被害人1875萬　檢「3罪起訴求重判」可能續押

▲余天、李亞萍現身士林地院，要爭取將兩個外孫帶回家裡照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

▲資深藝人余天、李亞萍夫婦今（24日）到士林地院，與在押的女婿陳鑒視訊調解，爭取將2個外孫帶回家照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

資深藝人余天、李亞萍夫婦的女婿陳鑒涉加入詐團擔任車手頭，負責收取車手繳回的贓款，上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流，今年（2024年）4月底陳男取款時當場被逮，今（24日）與8名共犯被新北地檢署起訴涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，在押的陳男將於本周移審新北地院。

陳鑒（Gary）2015年迎娶余天夫婦二女兒余苑綺，這對姐弟戀相差4歲，婚後育有1雙子女，余苑綺2022年8月癌逝，享年39歲，陳鑒扶養小孩、平時在母親經營的建設公司上班，疑因花錢如流水而兼差涉詐。

陳鑒出事後，余天夫婦訴請士林地院准許他們帶回2外孫幫忙照顧，新北檢今起訴仍須整理卷證，趕在陳鑒羈押期限屆滿前，於本周移審新北院召開接押庭，士院正好今天上午安排余天夫婦與在押的陳鑒視訊調解，余天夫婦受訪表示女婿還沒鬆口，可能還要再調解。

▲▼余天二女兒余苑綺與老公陳鑒（Gary）2019年於圓山大飯店補辦婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲陳鑒（Gary，右）迎娶資深藝人余天的二女兒余苑綺，2019年在台北圓山大飯店補辦婚宴。（資料照／記者李毓康攝）

起訴指出，陳鑒與李姓男子等8名共犯，加入「知足常樂」、「上善若水」、「浩子」與「蠍子团队-（控台）」等藏鏡人所屬的詐團，由詐團其他成員以「股市憲哥」或「李老師」、「謝老師」等暱稱，透過通訊軟體散發炒股明牌等訊息，亂槍打鳥引誘網友上鉤。

一旦有被害人心動付錢，與陳鑒同一掛的5名車手，就約被害人在超商、咖啡店碰面，甚至直接到府收款，陳男扮演第一層或第二層「收水」、負責收取車手繳回的贓款，再上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流。

其中1名已付560萬元的被害人要求獲利了結被拒、察覺有異，報案後配合新北市海山警分局演戲，約詐團派人面交200萬元，今年4月30日上午8點多，在新北市板橋區逮捕自稱投資公司外務專員的李姓車手，接著同日上午10點多，在板橋區1家保全公司逮捕等候收款的陳鑒。

▲▼余天女婿陳鑒涉詐遭逮，起身拿出國會助理名片，嗆聲自己不會違法。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳鑒涉詐取款被捕時，還拿出余天國會助理名片，企圖辯稱自己不會違法。（資料照／記者陸運陞翻攝）

當時陳鑒身上帶著208萬元現金，是前1天向另1位被害人騙來的贓款，陳鑒配合警方設局，同日中午12點多，再逮捕前來取款的上線蔡姓男子。

據悉，陳鑒被捕時，還拿出余天國會助理名片，企圖辯解不可能做違法的事、收來的錢要轉交上游投資股票。陳鑒與2名同日落網同夥經檢方複訊後，今年5月1日都被聲押禁見獲准，檢警循線查獲另6名共犯到案。

檢方找到6位被害人，今年3月到4月各被騙走15萬元到830萬元，共1875萬元，檢方查明陳鑒角色有如「免洗筷」、是詐團底層最常被抓的成員，他與同案8名共犯僅屬詐團1個小分支，帶頭者頂多有如「領班」，若依抽佣2%計算，本案酬勞還不到40萬元。

不過檢方認為陳鑒與李男、蔡男「收水」行為，造成被害人重大損失，今依加重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌起訴9嫌，建請法官對陳鑒與李男、蔡男從重量刑。

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