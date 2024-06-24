快訊／余天、李亞萍爭帶2孫回家！女婿陳鑒遭收押　視訊調解中

▲余天、李亞萍抵達士林地院，與女婿陳鑒開調解庭。（圖／記者黃宥寧攝、資料照）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人余天為了爭取將外孫帶回家照顧，今(24日)上午與妻子李亞萍一同現身士林地院，與女婿陳鑒開調解庭。據悉，陳鑒目前仍在收押中，因此以視訊方式與余天夫妻倆進行調解。

藝人余天的女兒余苑綺2022年罹癌過世，丈夫陳鑒卻爆出擔任詐騙集團收水房角色，今年5月30日原本要與車手面交拿錢時，被早在現場埋伏已久的檢警逮捕，當下陳鑒也坦承犯案，遭新北地檢署聲押獲准。