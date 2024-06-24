爭取帶回2外孫！余天見陳鑒頭髮長了「心裡難過」：他還在考慮中

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

藝人余天、李亞萍夫妻為爭取將2外孫帶返家照顧，今(24日)上午抵達士林地院，透過視訊方式與女婿陳鑒開調解庭。結束後余天、李亞萍接受媒體聯訪，表示透過視訊看到陳鑒頭髮很長，心裡覺得難過，針對2個孩子部分，陳鑒表示還在考慮中，「今天就只有這樣，沒有什麼結果，可能還要再安排調解一次。」

▲余天、李亞萍現身士林地院，要爭取將兩個外孫帶回家裡照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

余天表示，今天透過視訊方式與2個外孫的爸爸、陳鑒對談，雙方還在溝通中，「希望能以孩子的利益為考量、2個都能一起到我們家，目前陳鑒還在考慮中，今天就只有這樣，沒有什麼結果，可能再安排調解一次。」

針對現場媒體提問，陳鑒疑似在妻子余苑綺離世後不到一年就又有對象，李亞萍則回應，「不清楚，這個我們不想去了解，他(陳鑒)年紀輕，要交朋友就去交，不要忌諱我們，但是要交好一點的。」

對於陳鑒是否有交往新對象，才導致家裡經濟開銷大，因而劍走偏鋒、才會涉當詐團「收車手」被捕，李亞萍則表示，「這個我們不清楚、不知道，只是要培養一個孩子要花很多金錢，我們可以幫忙，叫他心不要那麼急，也許這次糊塗、心急，才會想些有的沒的，那小孩子就讓他放心，我們會照顧。」

余天也表示，錢的問題都不知道，「我們從來沒有問過關於錢的問題，余苑綺留下多少，我們也都不知道。想說既然已經這樣，人也不在了，家裡也沒有人照顧，乾脆就來我們家給我們照顧，我們只是要求這樣，他現在還在考慮。」