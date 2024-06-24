快訊／余天女婿當車手頭月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪遭起訴

▲余天女婿陳鑒4月30日涉詐遭逮，被警方壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、陳以昇、吳佩蓁／台北報導

余天女婿、余苑綺老公陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，負責收取贓款，每單金額約200萬到300萬元，可抽2％佣金，初估月入近百萬，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押禁見。案經檢方偵結今日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

海山分局4月30日偵辦一起詐騙案，當時受害人與警方聯手設局，先逮到車手李男後，循線與水房約在板橋捷運站地下連通道，由警員假扮車手赴約，佯稱交付200萬款項，將負責收水的陳鑒當場壓制逮捕。

▲余天二女兒余苑綺與老公陳鑒（Gary）結婚7年，育有一對子女。（圖／ETtoday資料照）



陳鑒被逮後，身上還被搜出贓款200多萬，陳鑒連忙拿出余天國會助理的名片，向警方解釋：「我是國會助理，不可能做違法的事。」並表示自己負責將收取來的現金，轉交給上游作為投資股票。

據了解，陳鑒平時在母親經營的建設公司上班，由於身旁友人都是富二代，陳鑒出手也相當闊綽，每月開銷近20萬元，導致他常入不敷出，才在友人轉介下加入詐騙集團成為車手頭，向車手收取贓款後，再交送給上游，每筆抽取2%佣金，初估每月收入近百萬元。

▲余天、李亞萍抵達士林地院開調解庭，爭取帶2外孫回家照顧。（圖／記者黃宥寧攝）



余苑綺2022年癌逝後，留下一對年幼子女，如今陳鑒卻涉詐騙案遭收押並起訴，令余天、李亞萍夫妻倆痛心，決定透過司法爭取把孫子孫女接回家中照顧，今日雙方在士林地院開調解庭。