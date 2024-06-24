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快訊／余天女婿當車手頭月撈百萬　涉詐欺、洗錢罪遭起訴

▲▼余天女婿陳鑒涉詐遭逮，起身拿出國會助理名片，嗆聲自己不會違法。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲余天女婿陳鑒4月30日涉詐遭逮，被警方壓制在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、陳以昇、吳佩蓁／台北報導

余天女婿、余苑綺老公陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，負責收取贓款，每單金額約200萬到300萬元，可抽2％佣金，初估月入近百萬，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押禁見。案經檢方偵結今日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

海山分局4月30日偵辦一起詐騙案，當時受害人與警方聯手設局，先逮到車手李男後，循線與水房約在板橋捷運站地下連通道，由警員假扮車手赴約，佯稱交付200萬款項，將負責收水的陳鑒當場壓制逮捕。

▲▼余天二女兒余苑綺與老公陳鑒（Gary）2019年於圓山大飯店補辦婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲余天二女兒余苑綺與老公陳鑒（Gary）結婚7年，育有一對子女。（圖／ETtoday資料照）

陳鑒被逮後，身上還被搜出贓款200多萬，陳鑒連忙拿出余天國會助理的名片，向警方解釋：「我是國會助理，不可能做違法的事。」並表示自己負責將收取來的現金，轉交給上游作為投資股票。

據了解，陳鑒平時在母親經營的建設公司上班，由於身旁友人都是富二代，陳鑒出手也相當闊綽，每月開銷近20萬元，導致他常入不敷出，才在友人轉介下加入詐騙集團成為車手頭，向車手收取贓款後，再交送給上游，每筆抽取2%佣金，初估每月收入近百萬元。

▲▼余天、李亞萍抵達士林地院開調解庭，爭取帶2外孫回家照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

▲余天、李亞萍抵達士林地院開調解庭，爭取帶2外孫回家照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

余苑綺2022年癌逝後，留下一對年幼子女，如今陳鑒卻涉詐騙案遭收押並起訴，令余天、李亞萍夫妻倆痛心，決定透過司法爭取把孫子孫女接回家中照顧，今日雙方在士林地院開調解庭。

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余天的女婿，陳鑒，近期因涉及詐騙集團的犯罪行為，現正身陷囹圄，24日余天夫妻要和女婿陳鑒開調解庭，爭取讓2外孫回家。李亞萍接受《ETtoday星光雲》訪問，談及此事，表示因為陳鑒目前還在羈押，所以無法無法見到陳鑒本人，今天會以視訊的方式溝通，希望日後可以幫忙照顧小孩，至少讓孫女、孫子每個禮拜回來一兩天，協助輔導他們。

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