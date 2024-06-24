貼心孫見爺爺不開心驚知被詐23萬　加碼投資百萬誘出車手幫報仇

▲湯姓車手出面取款遭警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄劉姓男子（28歲）日前發現64歲的爺爺悶悶不樂，追問之下，爺爺告知日前投資虛擬貨幣23萬元，最近想贖回卻無法提出，劉男驚覺爺爺可能誤信詐騙集團投資陷阱，劉男不甘爺爺的血汗錢遭騙，於是利用爺爺的手機持續傳訊，向詐騙集團誆稱要「加碼投資」100萬元，並與車手相約面交，私下則到警局報案，當湯姓車手（25歲）出面取款時，員警一擁而上將他逮捕。

▲湯姓車手拿著免用發票收據就出面取款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局成功派出所20日受理一件假投資詐騙，劉男陪著爺報案指出，爺爺日前加入某虛擬貨幣投資群組，投入23萬元卻無法提出，劉男得知後，為了替爺爺出口氣，劉男便用爺爺的手機假冒身分與詐騙集團聯繫，並到派出所提供情資，希望警方將歹徒繩之以法。

▲湯姓車手出面取款遭警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，28歲的劉男目前待業中，平日都由他照顧爺爺的日常起居，最近他見爺爺「鬱鬱寡歡」，追問之下才得知剛退休不久的爺爺，因為想投資賺點「外快」，卻誤入詐騙集團圈套，所以決定「將計就計」，和警方配合來抓詐團成員。

劉男利用爺爺的手機向詐團誆稱，身邊有些朋友想「加碼投資」，希望面交100萬元並與對方約定時間及地點，成功派出所立即組成專案小組，約定22日15時提前於鳳山區黃埔公園的約定地點守候，待對方抵達並與劉男接觸時，警方便上前並表明身分，當場人贓俱獲，警方發現，湯男身上竟只帶「免用發票收據」就想來騙錢，讓承辦員警搖頭笑「要裝也專業一點」。

嫌疑人湯男辯稱，是聽從朋友指示「來跟這個人拿錢及簽收單子而已」，不知道是從事詐欺車手工作，警方現場查獲收據、手機1台等贓物，全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

