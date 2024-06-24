霸佔星巴克6人座！店員上前幫協調...2女學生回嗆：這區都我們的

▲越來越多人到星巴克讀書，卻引發「佔位亂象」。（示意圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

連鎖咖啡店星巴克在台灣尚未「消費入座」，因此越來越多學生會到星巴克讀書，衍生出「佔位問題」。一名網友近日到星巴克，看到2名女學生一下佔了6人座，店員上前勸阻，其中一名女學生竟回「這區都是我們的」，讓網友看傻眼說：「是不是我太久沒有在星巴克坐下來喝咖啡，不懂現在的江湖規矩。」

該名網友昨（23日）在Threads上發文表示，與幾位朋友約在星巴克談事情，入店後走了一圈後發現沒位置，過了15分鐘發現有一個位置一直沒人入坐，於是原PO詢問該座位旁的兩名小女生那邊是否有人坐？還是只是放東西？兩名小女生回答：「同學等等就來了。」但又過了15分鐘，那邊的位子一就是空的，於是原PO請員工協調，「2個人佔6人位置小妹妹可否讓位」？

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▲2個小女生佔用星巴克6人座位，造成其他消費者困擾。（翻攝Threads）

星巴克員工詢問2個小女生，位置是否可以禮讓給其他消費者？沒想到得到的答案也是：「我的朋友等等就到了」，而佔位小妹妹再補上一句「經典台詞」：「這區都我們的。」原PO聽了覺得好笑且不生氣了。

後來有客人剛好要離開，原PO一行人就坐在佔位小妹妹對面，「過了3小時後，我們公事也談完了，我抬頭看一下佔位小妹妹的背影，心想你朋友是住很遠嗎？過了3個多小時你快到的朋友怎麼還沒到……果然這區真的你們的。」最後原PO無奈說：「實在沒有時間浪費在你們這種人身上，在星巴克佔領一畝三分地而滿足的人生。」

許多網友看了紛紛有感，留言：「這兩個妹妹就是我討厭現在小孩的理由之一了」「我曾經把桌上東西拿到櫃台，學生們氣哭，說要告我，我說請撥電話，拿完咖啡我就繼續畫我的設計圖」「博愛四路！那裡不是高級人士住的地方嗎？怎麼會有野蠻人呢？」「唉，這樣的客人（？）不在少數。台灣的未來堪憂⋯」「在星巴克真的可以看到很多沒水準的事」。



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