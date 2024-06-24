「咖啡店10人狂佔位」1小時都沒人！過來人驚呆：店員秒拿垃圾袋

▲原PO直言，咖啡店至少10個位子被佔位，卻都不見人影。（示意圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

對於真正想內用的人，看到佔位卻不見人影的狀況，真的有夠無奈！一名妹子透露，去連鎖咖啡店用餐時，發現至少10人放著私人物品佔位，但觀察1小時都沒看到人影，甚至無消費就霸佔，讓她真的看不下去。文章曝光後，有網友分享其他店家做法，店員會把物品裝進垃圾袋裡，等客人回來再歸還。

一名女網友在Dcard表示，最近去連鎖咖啡店消費時，發現好幾張內用桌子沒人，但都擺放私人用品，她也在店內觀察了一段時間，「佔位超過一小時都沒人，人數高達數10位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO拍下的照片中，幾乎都是用書本佔位，且有些人疑似無消費，讓原PO忍不住開噴「這樣佔位肯定考不上！」

文章曝光後，底下網友也搖頭，「真的超級沒品」、「是不是有些家教會在咖啡廳上課啊？（遇過，看了就討厭），點一點點東西待了好幾個小時，別人都不用使用桌椅了」、「之前看過一個長得像30幾歲的男生一早用電腦上班，中午用東西佔了兩個位子，消失了一大段時間，下午又出現 ...真的好欠打」、「佔位文化真的很煩！之前去圖書館明明一堆空位，卻沒有半個能坐，都被假讀書的人佔去了」。

有網友透露店家作法，「我們這邊的路易莎只要超過30分鐘還是1小時不在，店員就會幫你把東西收起來，給下一個人使用，進門公告有貼，室內也有貼，為的就是那些佔著茅坑不拉屎，真心覺得這樣很棒」、「之間看過店員拿一個大垃圾袋，把這些書包課本全裝進去，放在櫃檯，等高中生回來問包包，店員就把那整袋給他們」。