11縣市亮高溫燈號　賈新興：周三起會更熱

記者蔡亞樺／台北報導

炎炎夏日到來，中央氣象署今(24日)一早針對11縣市發布高溫資訊，上看36度；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書表示，周三至周五太平洋高壓更強，天氣會更熱，注意防曬、補充水分及保持好體力。

▲天氣高溫炎熱，周三起會更熱。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市則為黃色燈號。

▲氣象署高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

賈新興說，周三至周五太平洋高壓更強，天氣會更熱，周六至下周一西南水氣增。中國長江中下游及日本九州四國一帶受梅雨影響，要留意暴雨，6月底到7月初韓國也受梅雨影響，到這些地方要注意。

賈新興指出，明日午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。周三至周四花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後台南以北有局部短暫陣雨。周五至周六，午後嘉義以北及宜蘭有零星短暫雨。

賈新興說，周日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。下周一嘉義以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二午後，山區及南投有零星短暫陣雨，下周三午後山區有零星短暫雨。