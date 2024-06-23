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明午後雷雨彈「下更久」　周二起大台北、中南部飆36度

▲▼下雨,強降雨,大雨,台中,馬路。（圖／記者許權毅攝）

▲明後天午後雷陣雨明顯，中部以北地區降雨持續到晚上。（圖／記者許權毅攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署預報員張承傳今(23日)表示，明、後天午後雷陣雨明顯，西半部、東北部、東部及東南部山區午後有局部短暫陣雨，中部以北地區會下到晚上，周二起大台北及中南部地區局部易有36度以上高溫的機率。

張承傳指出，明、後天太平洋高壓相對減弱，各地多雲到晴，不過午後雷陣雨更為明顯，西半部、東北部、東部及東南部山區午後有局部短暫陣雨，中部以北跟其他山區有局部大雨發生機率，中部以北下雨時間較長，持續到晚上。

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▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，周三、周四太平洋高壓再度增強，午後雷陣雨減少，且範圍縮小，僅剩中部以北、東北部、東部跟其他山區，風向吹東南風，花蓮、台東和恆春半島不定時會有零星短暫陣雨。

他說，周五到下周日風向轉為西南風，在中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有短暫雷陣雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳表示，今天許多地區相當炎熱，台南、高雄及雲林超過38度，未來一周氣溫持續偏高，尤其周二之後在中南部及大台北地區局部容易有36度以上高溫，高溫範圍廣泛。

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