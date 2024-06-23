氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

▲曾妻帶著孩子舉牌歡迎平安歸國的曾男。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

大韓航空KE-189昨（22）日下午預定從仁川飛抵台中，未料疑似出現增壓系統異常，班機緊急返回仁川，機上有15名乘客出現耳膜不適等症狀，其中13人送醫。今天班機中午12時許返抵台中國際機場，不少家屬到場接機，許多歷劫歸來的乘客都說，看到氧氣罩落下的時候非常緊張，短時間內不敢再搭飛機。

曾姓男子平安返國，妻子帶著孩子舉牌歡迎並獻上花圈接機，曾妻表示，老公到韓國出差，不過聽不懂韓文，老公跟她說事發時機上突然掉出氧氣罩，周圍的旅客很緊張、又有小孩子開始哭鬧，現場氣氛相當壓迫，此時飛機又突然往下降，老公相當心驚膽顫，幸好最後沒事。

許姓女子說，她嫁到韓國，原本帶著小孩要回台灣，突然就感受到飛機驟降的感覺，接著氧氣罩就掉下來，機長廣播要求旅客戴上面罩，大約2、30分鐘後，機長稱已解決技術問題，但他們就耳朵、頭部突然開始劇痛，小孩子也因無法忍受而哭鬧。

許女說，痛完沒多久疼痛就好轉，當時也還不算緊張，不過感覺飛機一直在空中盤旋，且看到空服員都坐在椅子上沒有動，可以感受當下氣氛不太對，後來飛機折返仁川，航空公司安排他們住宿，並表示要在今天早上重新起飛，能夠安全回到台中真的很開心。

▲許女說，孩子因無法忍受飛機驟降造成的氣壓變化而哭鬧。（圖／民眾提供）



1名女子說，當時飛機緊急往下降，他們依照機長指示坐在位置上，過程大約10分鐘，有很明顯的失重感，耳鳴也很嚴重，那時因不知道發生什麼事情，乘客都很緊張，看到氧氣罩掉下來都嚇了一跳，直到警報解除才拿掉。

▲女子說，事發時有很明顯的失重感。（圖／民眾提供）



大韓航空KE-189班機，原先預定當地時間22日下午4點多從仁川機場出發，飛往台中機場，不料經過濟州島上空時，系統突然提示「壓力系統異常」，班機盤旋了一段時間後決定返航，不過在降落的過程中，有15名乘客出現耳膜疼痛等症狀，其中有13人被送往醫院。