醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹...淚訴：人生好失敗

▲馬來西亞一名女子擁有醫學學位，卻被父母要求返鄉工作，不得已只能在工廠當女工。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

「我覺得我的人生很失敗！」一名馬來西亞26歲女子表示，她從醫學系畢業後，夢想著能獲得一份高薪的工作，沒想到父母竟要求她留在家鄉打拼，但如今她卻只能待在工廠當操作員，甚至遭到父母質疑明明擁有高學歷，為何要選擇當女工。

據《光明日報》報導，該名女子在「X」（即推特）發文表示，自己在獲取醫學學位後，本以為能從事醫學相關的職業，同時找到一份高薪的好工作，怎料人生規劃竟被雙親阻撓，「我的父母不允許我在吉隆坡工作，他們認為那裡很遠，不方便就近照顧他們。」

女子透露，她最終聽從父母的話回到家鄉工作，但礙於種種原因只能在工廠上班領低薪，導致她無法從工作中獲得成就感，「我原本以為在完成醫學學位後，可以找到一份高薪的好工作，但沒想到最終會變成工廠妹」，更令她失望的是，明明是父母要求自己留在家鄉，但這份「大材小用」的工作竟被對方嫌棄，「說我這樣不僅辜負了自己，也辜負了他們」，憧憬的醫學工作與現實大相逕庭，讓她覺得自己一無是處，時常感到情緒低落。

貼文曝光後，網友紛紛給予建議，「如果妳不喜歡工廠，最好馬上換工作，找一份藥房或診所的工作，可以一面工作一面自我增值」、「妳應該尋找與自己學習領域相關的工作，或者嘗試透過社交媒體尋找一些國際公司進行遠距工作，也方便照顧家裡的老人」，更有人認為，如果雙親尚有餘力照顧自己，那麼應將個人規劃擺第一。

延伸閱讀

▸ 財運大爆發！「3生肖」一路旺到5月底 事業順利有貴人相助

▸ 101歲翁過世被82歲兒藏冷凍櫃1年半 他辯稱：我會想念

▸ 6歲哥偷開車「狂飆2.5公里」撞電線桿！3歲弟興奮喊：我們要去買玩具