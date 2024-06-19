人妻偷吃慘淪性奴！被嫌又鬆還有妊娠線　悲情吃藥無套激戰

▲基隆二寶媽偷吃男同事被丈夫抓包（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名人妻偷吃男同事，不僅平常得幫買餐點飲料、送愛心便當，還要借錢給小王，即便吵架時小王不時辱罵「自己鬆也不練」、「妳知道妳肚皮有條妊娠中線嗎？…滾吧」等語，又頻頻要求人妻無套激戰，人妻仍吃藥配合，並一心想和丈夫離婚，好與小王修成正果。而後丈夫發現兩人姦情，怒告小王求償80萬，基隆地院審理，判小王侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

一名人妻和丈夫結婚9年，生有2名小孩，卻偷吃男同事小王，不僅幫小王買早餐、做愛心便當、送飲料，還要幫小王洗澡，小王更不斷喊「好想做愛啊」、「我要噴妳」、「幹嘛，昨天沒爽到阿」，人妻也配合回應「我再去吃藥吧」，另人妻為了小王想和丈夫離婚，小王更建議「妳就調解時說妳現在尻裡面還有○，他沒嗆妳出去偷吃嗎」，態度相當囂張。

同時小王又不時辱罵人妻「妳知道妳肚皮有條妊娠中線嗎？我已經看好幾年了，滾吧」、「然後自己鬆也不練，那個時才在那問"你怎麼看起來沒感覺" 超懶得回答妳」、「我再怎樣廢，我要交一個正常沒生過孩子的不難，那妳屌個毛，妳以為妳是F罩杯還是18歲啊」，人妻也回應「我下次雷射一起打」、「我知道錯了，對不起」。

後來小王不滿借不到錢，又嗆人妻「也不用在一起拉，妳想借我也不用了……但我覺得妳也不是一個能長久在一起的人」，最後小王提出分手，人妻趕緊說「你要錢我給你啊 」，小王再嗆「想太多了，找一個能孵蛋的母雞，妳現在孵不了，就~醬~」。

姦情曝光後，人妻的丈夫發現兩人在2019年、2023年間曾一起到日本旅遊，且多次出遊、過夜、發生性行為，還看到女友人傳給小王的訊息說「難怪你都跟○○○(人妻)無套，可是你不是也說她會帶著保險套」，小王則回稱「有時候，排卵日時？」，讓他看了相當痛苦，對小王求償80萬元。

小王則在審理時辯稱，他和人妻只在2017年底到2019年初共事，雙方僅為普通朋友，因人妻打算發展副業，想到日本考察蛋糕工廠，知道他常去日本，就邀請他一同跟團，性質上和公差出國一樣。

不過法官不採信小王說法，判小王侵害配偶權，審酌小王目前為電子業，收入約5萬5千元，要賠丈夫20萬。可上訴。