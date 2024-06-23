房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

▲郵輪乘客在房門上貼「顛倒鳳梨」，竟然別有用意。（圖／翻攝TikTok@blogionistatravels）



記者吳美依／綜合報導

外國網友多明妮克（Dominique）第一次搭郵輪，在TikTok上記錄旅遊趣事。她發現，許多乘客都會裝飾房門，其中很多人都貼了「上下顛倒的鳳梨」，卻被網友們狂勸「保持距離」，因為那是開放「交換伴侶」的意思。

根據影片，多明妮克走在長廊上，只見房門上貼著不同貼紙或裝飾，許多乘客不約而同、對鳳梨情有獨鍾，「當妳第一次搭郵輪，發現每個人門上都有這些可愛的小鳳梨。」

一些網友同樣好奇背後含意，另一些網友卻意有所指，「妳應該敲門打招呼，我打賭他們會非常友善」、「除非妳想把事情搞得一團亂，否則別進去」、「我記得有次我用鳳梨裝飾帳篷，直到凌晨2點才意識到我在傳遞什麼訊息。太害羞了！」甚至有人直呼，「繼續往前走吧」、「遠離那些鳳梨，我的朋友！」

根據郵輪資訊網站「Cruisehive」，鳳梨經常用於表達一個人對「交換伴侶」的邀請或興趣，而且通常會顛倒放置，作為性愛癖好的秘密暗號。