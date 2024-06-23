波音又出事！維珍航空擋風玻璃4萬英尺高空「多處破裂」急折返

▲維珍航空一架客機的擋風玻璃在4萬英尺高空飛行時多處破裂。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

維珍航空（Virgin Atlantic）一架波音787-9型客機5月27日從英國倫敦飛往美國舊金山，但在起飛約3小時之後，駕駛艙擋風玻璃卻在4萬英尺高空出現多處破裂的情況，緊急折返倫敦希斯羅機場。然而時隔至今仍找不到事發原因。

太陽報、每日郵報報導，這架維珍航空VS41航班當時正飛越格陵蘭島與冰島之間的上空，機上有載客，但駕駛艙擋風玻璃外層卻突然受損，多處凹損，裂痕非常明顯。已知這片窗戶有4層厚，但仍讓駕駛艙內的機組人員感到恐懼。

Packed jumbo windshield cracked midair sparking fears of new Boeing flaws

https://t.co/hkGCh0DSlH — The Sun (@TheSun) June 22, 2024

專家指出，飛機當時的高度為4萬英尺，這代表當時不可能撞上鳥類，而當時機外的溫度為零下攝氏50度。這架客機火速折返倫敦希斯羅機場，航空公司也向旅客們致歉、提供住宿，並安排搭乘隔日飛往舊金山的航班。然而事發至今時隔多日，調查人員對於造成擋風玻璃多處破裂的原因仍摸不著頭緒。

這只是近期波音客機遇上突發狀況的其中一起事件。6月19日，西南航空一架波音客機在美國奧克拉荷馬市（Oklahoma City）準備降落時，高度突然降至距離地面不到500英尺（約152.4公尺），觸發警報，讓住宅區居民嚇壞。今年3月，聯合航空一架波音737-800客機從舊金山飛往奧勒岡州，但降落後才發現，機身外部一片面板消失不見，被懷疑是在飛行途中脫落。