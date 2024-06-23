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高鐵站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金透過自拍，讓高鐵站務員入鏡。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享和一名高鐵女站務員的合照，只見兩人都笑得十分開心，他提到，「她對於學習助人的課程感到非常興奮，充滿著熱血！眼眶裡竟然還微微泛著淚水。」而這張照片背後的故事，也讓許多網友直呼太溫暖。

陳志金22日在臉書發文，分享和這名站務員的對話：

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陳志金：小姐，請問手機上有兩張票，要怎麼刷進站？

站務員：喔！您要用分票的方式，我來跟您說明一下…您是阿金醫師嗎？

陳志金：是啊！

站務員：我常看您的文章！您上次在高鐵上助人的事，我還特別跑去問我們的護理師，她也是您的粉絲喔！

陳志金：哈哈！是啊！我跟她交班的時候，她有認出來！

站務員：我最近有去上EMT-1的課，有體驗自己扎手指驗血糖的經驗喔！

陳志金說，「言語中聽得出來，她對於學習助人的課程感到非常興奮，充滿著熱血！眼眶裡竟然還微微泛著淚水！我還跟她提到，我有注意到高鐵的『指差確認』，因為我也是做病人安全的。」

陳志金表示，「後來才知道她已經下班，正要離開，正好被我叫住，我覺得很不好意思。」他主動問對方「要合照嗎」，見她有點遲疑，就知道她穿制服不方便合照，於是他說，「那我在月台上自拍，然後不小心把你拍進來，如何？」

陳志金指出，站務員微笑點點頭，表情看得出有點靦腆，感謝熱心的她。他也補充說，請放心，已跟太座報備！這高鐵票的事也是幫太座問的，「太座說：『你笑得更靦腆』！」

對此，許多網友留言，「好有溫度的阿金醫師」、「這樣合照很厲害」、「好有溫度的照片」、「她笑得好開心」。

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