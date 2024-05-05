美淫魔富商「邪惡小本本」點名400人　拍賣價恐飆破3200萬

▲艾普斯坦誘騙未成年少女賣淫，服務全球多名政商名流。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被指控誘騙少女賣淫，服務全球政商名流好友，而他用來記錄聯絡人資訊的「黑皮書」據傳點名400個人，將在一場秘密拍派會上出售，預期價格達100萬美元（約新台幣3230萬元）。

太陽報等外媒報導，1990年代，一位名叫昂達科（Denise Ondayko）的音樂家在紐約市第五大道路邊撿到「黑皮書」，之後就放在住家儲藏室裡，直到2020年才意識到可能與艾普斯坦有關。

「黑皮書」之後被送到馬里蘭州「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions），經法醫與文件專家檢驗證實屬於艾普斯坦，具體判斷依據包括使用於1995年至2000年、難以仿造的影印與裝訂方式等，估計落槌價高達100萬美元，競標者身分將被完全保密，買家也能獲得驗證文件。

▲艾普斯坦與前女友麥絲威爾長年誘騙未成年少女賣淫。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，艾普斯坦一共有2本「黑皮書」，第一本早在2004年就被聯邦調查局（FBI）查獲，並且成為法庭證據，內容也是朋友們的聯繫方式，包括英國安德魯王子、川普、小甘迺迪等。

而這次拍賣的第二本「黑皮書」記錄年代其實比較早，據傳裡頭點名400個人，多達221人在先前案件中不曾被揭露。儘管一些調查表明，即使姓名出現在「黑皮書」裡，也不代表與艾普斯坦的罪行有關，但這起性醜聞依然讓全球菁英人人自危。

「亞歷山大歷史拍賣行」老闆帕納戈普洛斯（Bill Panagopulos）向泰晤士報表示，「對於那些想要挖掘內幕的人來說，這個犯罪遺跡無疑還有很多故事可以說。艾普斯坦是邪惡的縮影，而這本書應該當作他可怕犯罪的證據，被永遠保存下來。」

艾普斯坦2019年被捕不久後，就在監獄內輕生。他的前女友、美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助犯案，被判20年有期徒刑。