　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美淫魔富商「邪惡小本本」點名400人　拍賣價恐飆破3200萬

▲▼ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

▲艾普斯坦誘騙未成年少女賣淫，服務全球多名政商名流。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被指控誘騙少女賣淫，服務全球政商名流好友，而他用來記錄聯絡人資訊的「黑皮書」據傳點名400個人，將在一場秘密拍派會上出售，預期價格達100萬美元（約新台幣3230萬元）。

太陽報等外媒報導，1990年代，一位名叫昂達科（Denise Ondayko）的音樂家在紐約市第五大道路邊撿到「黑皮書」，之後就放在住家儲藏室裡，直到2020年才意識到可能與艾普斯坦有關。

「黑皮書」之後被送到馬里蘭州「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions），經法醫與文件專家檢驗證實屬於艾普斯坦，具體判斷依據包括使用於1995年至2000年、難以仿造的影印與裝訂方式等，估計落槌價高達100萬美元，競標者身分將被完全保密，買家也能獲得驗證文件。

▲▼ 美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）涉嫌替前男友、「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙未成年少女賣淫，28日被判處20年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾普斯坦與前女友麥絲威爾長年誘騙未成年少女賣淫。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，艾普斯坦一共有2本「黑皮書」，第一本早在2004年就被聯邦調查局（FBI）查獲，並且成為法庭證據，內容也是朋友們的聯繫方式，包括英國安德魯王子、川普、小甘迺迪等。

而這次拍賣的第二本「黑皮書」記錄年代其實比較早，據傳裡頭點名400個人，多達221人在先前案件中不曾被揭露。儘管一些調查表明，即使姓名出現在「黑皮書」裡，也不代表與艾普斯坦的罪行有關，但這起性醜聞依然讓全球菁英人人自危。

「亞歷山大歷史拍賣行」老闆帕納戈普洛斯（Bill Panagopulos）向泰晤士報表示，「對於那些想要挖掘內幕的人來說，這個犯罪遺跡無疑還有很多故事可以說。艾普斯坦是邪惡的縮影，而這本書應該當作他可怕犯罪的證據，被永遠保存下來。」

艾普斯坦2019年被捕不久後，就在監獄內輕生。他的前女友、美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助犯案，被判20年有期徒刑。

 
ET快訊
波音2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全
今晚迎「寶瓶座流星雨極大期」！　每小時50顆
快訊／浮屍在碧潭上漂！　全身已泡爛
女議員被性侵！選區內下藥拖走　澳洲多女遇害
快訊／國1交流道多車連環撞！　一度全線封閉塞爆
慎入！「完整大蟑螂」泡羹裡　老闆整鍋照賣
手法曝光！25萬偽劣50元幣　投入捷運儲值機套現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1歲孫沒坐汽座！阿嬤開卡車「伸手扶」自撞翻覆　多人拋飛車外

波音連2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全

被俄國看光！德軍坦承視訊會議軟體「有漏洞」　6千場會議內容外洩

露天「男女混湯」對女湯客伸狼爪！日大叔秒被抓包　下場慘了

陸客免稅買上百iPhone！遊客轉賣鑽漏洞　日擬2025採機場退稅

女議員自爆遭性侵！選區內被下藥拖走　同日多名女性遇害

網美IG打卡竟喪命！午餐吃一半　遭搶手找上「當眾射殺」

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月　悲慘真相曝光

活埋「出生僅1周」幼女！11歲兒子全程目睹　單親媽獲減刑判3年

怕被揭玩昏迷挑戰！15歲少年「刺死6歲童」藏屍樹籬　被判監8年

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

南投水里鄉驚見巨蛇 超粗蛇身比樹枝還壯

千萬超跑狂飆超車國道自撞！　安全氣囊爆開...駕駛路肩求救

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

朴成焄看《淚之女王》結局哭了　尹殷盛太壞「他邊看邊道歉XD」

柴犬不爽爸手壓身上 化身壞掉摩托車哀號

1歲孫沒坐汽座！阿嬤開卡車「伸手扶」自撞翻覆　多人拋飛車外

波音連2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全

被俄國看光！德軍坦承視訊會議軟體「有漏洞」　6千場會議內容外洩

露天「男女混湯」對女湯客伸狼爪！日大叔秒被抓包　下場慘了

陸客免稅買上百iPhone！遊客轉賣鑽漏洞　日擬2025採機場退稅

女議員自爆遭性侵！選區內被下藥拖走　同日多名女性遇害

網美IG打卡竟喪命！午餐吃一半　遭搶手找上「當眾射殺」

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月　悲慘真相曝光

活埋「出生僅1周」幼女！11歲兒子全程目睹　單親媽獲減刑判3年

怕被揭玩昏迷挑戰！15歲少年「刺死6歲童」藏屍樹籬　被判監8年

香港暴雨來襲！蔣怡也受災「家裡慘變游泳池」　現場畫面曝光

人生第一個733公里！　東莞台校23名師生挑戰環島騎行

買石頭「狂丟藍眼淚」　陸遊客竟只為了砸出「藍浪」

坐牢2年突然多了一個孩子　綠帽夫不忍了怒告出軌妻

下體感染！男友見面只想壞壞　妹子「慘收6萬罰單」被分手

1歲孫沒坐汽座！阿嬤開卡車「伸手扶」自撞翻覆　多人拋飛車外

波音連2吹哨者身亡！　律師爆「還有10人」憂生命安全

被俄國看光！德軍坦承視訊會議軟體「有漏洞」　6千場會議內容外洩

驚魂！遊客「四腳朝天」倒掛天空3分鐘

今晚迎「寶瓶座流星雨極大期」！每小時50顆　專家：今年觀測極佳

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

國際熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

日本少子化加速　未來恐只剩1名兒童

公開求婚現場「驚覺男友出軌」　正宮當場崩潰

好市多會員卡借陌生人！一年後背3罪

越南555人集體食物中毒！　釀禍麵包每分鐘熱銷2個

以為富翁是流浪漢　男童送1美元獲大禮

遊艇「纜繩斷裂」甩向港口　5人瞬間遭殺

女議員自爆遭性侵！選區內被下藥拖走

大白天的！　公園情侶毯子下激烈扭動

23歲援交妹成「行李箱屍」！恩客痛下殺手

屁孩外送員練「翹孤輪」　下秒撞飛消防員

生600孩！1家3男狂捐精　2人竟有罕病基因

更多熱門

相關新聞

劉冠軍妻豪宅拍賣　底價5800萬

劉冠軍妻豪宅拍賣　底價5800萬

前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳1億9000萬餘元，逃亡多年。行政執行署台北分署今天表示，5月7日將拍賣劉妻孟雯華名下台北市文山區5層樓豪宅，底價新台幣5800萬元。

大陸籍船隻盜抽我國海砂　船長判刑定讞

大陸籍船隻盜抽我國海砂　船長判刑定讞

鐵達尼號「罹難首富」金懷錶5千萬落槌

鐵達尼號「罹難首富」金懷錶5千萬落槌

BBC主播爆「利誘未成年拍色情照」辭職

BBC主播爆「利誘未成年拍色情照」辭職

2024屏東第一鮪拍賣　310萬拍出

2024屏東第一鮪拍賣　310萬拍出

關鍵字：

艾普斯坦黑皮書拍賣性醜聞菁英

讀者迴響

熱門新聞

斷片全裸醒來「表哥躺旁邊」　女驚覺亂倫崩潰

21歲陪玩「胖貓」生前遭女友榨乾227萬

快訊／NBA湖人前球星驟逝！　享年33歲

婆婆揪人夫回家狂歡！媳婦竟跟小叔亂倫反擊

卡娜赫拉兔兔遊日本「被老鷹抓走」

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

不起眼阿伯應繳稅3千多萬！他驚：眼都不眨

住男友家「沒穿內衣」被念10分鐘！她超火大

向台灣人道謝「超常被回2字」　大陸網友不解！

00940大換血恐剔除7檔股！投信提前倒貨

「省電燈泡和LED燈泡」哪個更省？台電解答

獨守空閨太寂寞！色人妻偷吃小王：又快又硬

余苑綺「千萬遺產流向」　律師曝1情況：事情就大條了

學長單身26年「一進台積電閃婚」！老婆超正

妹子初夜獻給男友　隔天收訊息心碎

更多

最夯影音

更多

猩球崛起！說人話、使用武器 進化急遽人類面臨存亡危機！

零經驗從蛋開始養鸚鵡　前期半夜也要起來餵食

一人顧店收銀機突開　員工嚇傻呆愣盯著看

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

李榮浩「開100%大眼特效」：好醜啊XD　跟鄧紫棋炫耀「我可以雙眼皮」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面