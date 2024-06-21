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辣妹喝調酒遭二度性侵！醒來「身上剩襪子」　陰道深處驗出DNA

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名女子到酒吧喝成爛醉，結果遭二度性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名正妹小芷（化名）2022年間到某間酒吧狂歡，期間喝到失去意識。豈料酒客程姓男子眼見有機可乘，竟將小芷帶回租屋處二度性侵，直到小芷清醒後發現自己一絲不掛，才驚覺遭侵犯。台南地院簡易庭審理後，判程男2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，並須提供80小時義務勞務，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小芷2022年12月間跟朋友到台南某酒吧狂歡，期間有短暫與程姓酒客交談、討論鹹濕話題，但沒有多聊，而是繼續跟朋友玩樂。後來小芷喝了大量調酒、SHOT，在酒吧內吐得一蹋糊塗，呈現無意識狀態。

程姓酒客準備回家時，發現小芷已經不省人事，認為有機可乘，於是攔了一輛計程車，將小芷帶回租屋處。小芷下車後持續嘔吐，程男於是上前攙扶，接著以公主抱的方式將人帶進房內，並且動手侵犯得逞。

程男完事後到浴室洗澡，洗完眼見小芷伊斯不掛、沒有意識，再度色心大起，又動手侵犯了一次，二度逞慾後便躺在小芷身邊睡去。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名女子到酒吧喝成爛醉，結果遭二度性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

小芷隔天起床，發現全身赤裸，只剩下腳上還穿著襪子，且程男就躺在她的身邊，她也完全不記得有發生過性行為，更遑論同意發生關係。

事後小芷驗傷提告，內褲褲底的護墊內層、外陰部及陰道深部都採集出男性DNA，且與程男的DNA相符。不過，程男接受調查時，則說2人是合意性交，且在回家以前，是小芷撒嬌喊「有點累」，他才會提議回到他家，到家以後是小芷主動愛撫他、觸碰他的生殖器，雙方才自然而然發生性行為。

不過，在事件發生後，小芷曾傳訊詢問「那個，昨晚是你對嗎」、「你昨晚有戴嗎」、「還有兩次？你應該是沒病吧」、「你可以講全部嗎，我真的完全沒印象」等話語，加上小芷事後向朋友抱怨「真的好噁，他房間是X小」、「嘔，好噁心，我跟一個男生做，好噁心」等話語，台南地院法官不採信程男的說法。

不過，考量程男事後與小芷調解，也賠償完畢、取得原諒，台南地院法官最後依照乘機性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束，並須提供80小時義務勞務，全案仍可上訴。

 
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