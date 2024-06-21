澳洲裸泳3000人脫光光！　整票人攝氏6度衝進冰水裡

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲塔斯馬尼亞Dark Mofo節的裸泳活動21日登場，3000人在攝氏7度的氣溫下衝進德文特河（Derwent River）冰冷水中，慶祝冬至到來。

衛報、澳洲廣播公司等報導，當地上午7時42分左右，眾人已經聚集在岸邊，身上圍著毛巾、戴著泳帽，隨著紅色信號亮起，大家脫下身上的毛巾，光著身子衝進水中，開心歡樂的尖叫聲不斷傳出。氣象機構數據顯示，21日氣溫大約為攝氏6、7度，水中的溫度大約攝氏12度。

下周年滿95歲的婦人瑪格莉特（Margaret Clougher）與鄰居們都是裸泳愛好者，早在10多年前裸泳活動開始舉辦以來，每次都會參加，「這令人精神振奮」。男子沃茨（Lawrence Watts）也是參加者之一，他稱確診腦癌的消息讓他決定繼續前進，「我這次這樣做，是因為我不知道癌症還能讓我活多久，所以我想『我必須加入這群人』。」

除了當地人，澳洲各地也有民眾來參加，包括雪梨夫婦愛德華茲（Greg Edwards）與謝爾曼（Deb Shearman）。愛德華茲透露，先前從來沒想過裸泳，但碰巧遇到，就決定參加活動，「成為這一大群跳入水中群眾的一分子，這是以前從未經歷過的事。」

這項裸泳活動最早2013年就開始舉辦，當年只有數百人參加，到了今年則有3000人一起共襄盛舉。