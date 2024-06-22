國會改革覆議案失利　沈富雄曝：小心！民進黨慣用這一招

▲立法院長韓國瑜參與國會改革覆議案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨（21日）進行「國會改革相關法案」覆議案投票，結果以62票過半反對，否決了政院覆議案，維持立院原決議。對此，前立委沈富雄表示，昨日的結果是在意料之中，如今民進黨輸了，會用一貫的群眾路線來補不足，至於，院長韓國瑜參與投票一事，沈富雄則認為，此刻韓國瑜應該要投票。

沈富雄在TVBS節目《少康戰情室》中提到，在「國會改革」相關法案審議過程中，韓國瑜對每個案子，其實都沒有表態，「雖然他沒有對個案有意見，但是他細膩地處理方式，就是展現中立」。

然而，昨日韓國瑜選擇參與覆議案投票，遭到綠營砲轟違反「院長議事中立」，沈富雄則認為，韓國瑜可投、可不投，都有道理，自己原先覺得是不是不投比較好，但是，此刻韓國瑜已經進來這個案子裡投了，所以，他覺得韓國瑜應該要投票。

至於覆議案投票結果，沈富雄指出，今天維持立法院原決議的票數比較多，是在意料當中的，然而，「民進黨人頭輸了，就用一貫的群眾路線來補足，大家要小心」。

最後，沈富雄分析，現在覆議的程序走完了，再下一步就是釋憲，釋憲之後就是暫時處分，重點其實在個別委員的罷免，藍綠都不會想要解散國會，但只要兩席立委，國會多數就會反過來。