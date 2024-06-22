1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

▲英國一名男子過度服用布洛芬，導致食道、胃嚴重潰瘍。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

許多人會服用止痛藥以緩解疼痛，但是英國卻有一名男子因為過度依賴止痛藥，不但沒有尋求醫療幫助，反而擅自在1個月內服用1176顆的布洛芬，導致他吐血、胃部潰瘍、腎衰竭，全身不適，最終還是在專業醫師的協助下，才撿回一命。

根據LADbible報導，YouTube頻道@chubbyemu討論了這起驚人案例，該名34歲男子是一名熱衷跑步的運動愛好者。由於這個愛好，他經常感到疼痛，為了緩解疼痛，他開始服用止痛藥「布洛芬」，但他卻沒有遵照規定劑量服用，反而不斷加強劑量。

最初他每天服用7顆布洛芬，沒想到瞬間感覺自己像是變了個人一樣，於是開始過度依賴這種藥物，還經常一次性吞下大量的藥片。就在短短幾周內，他開始每天服用高達28顆布洛芬，遠遠超過成人建議用量。根據規定，成人每天建議最多服用3次，每次服用1到2顆200毫克的布洛芬。

男子持續大量服用布洛芬，直到有一天，他吞下一大把布洛芬後，感覺藥片沒有完全進入腸胃，像「卡在胸口」一樣。隨後他的情況開始惡化，感覺到劇烈的胸痛，但他非但沒有就醫，反而還服用了更多止痛藥來緩解疼痛。

隨後他的口中開始出現血腥味，並開始吐血，且排出的糞便顏色異常黑暗。最終，他因無法排尿、頭暈、全身疼痛且疲倦，終於去了醫院。醫生注意到他的臉色極其蒼白，站起來時血壓下降，心率過高。

醫師還發現他開始嘔血，這表明患者身體內部已有出血。進一步的檢查顯示，男子過量使用布洛芬導致食道和胃部潰瘍，這些潰瘍開始出血，而他的腎臟也出現衰竭。醫生不得不緊急進行透析治療，並透過燒灼手術來止血。幸運的是，男子在經過治療後目前已完全康復。