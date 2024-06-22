比想像中更髒！　醫揭「10大生活用品」藏大量細菌

▲浴室是藏有最多細菌的地方。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

細菌無處不在，許多日常生活中必需的物品，雖然看似乾淨，但它們往往成為細菌滋生的溫床，胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書粉專上指出，有十種常見的物品表面的細菌量實際上相當多，長期忽略可能導致感染和免疫系統風險。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」整理了日常十大生活用品，經常會成為細菌滋生的溫床，但又容易被大家所忽略。

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●蓮蓬頭

蓮蓬頭的「出水孔」容易累積污垢，內藏大量細菌，黃軒表示，根據英國曼徹斯特大學的研究指出，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，而未經清潔的蓮蓬頭，其細菌含量比較馬桶水更多，即等同於用馬桶水洗澡，這些細菌可能會透過蓮蓬頭噴出的自來水，滲入身體皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染細菌的途徑，尤其是對於老人、孕婦和免疫系統較差的人，可能造成肺部感染等健康風險。

●洗衣機

洗衣機的污垢主要來自洗衣液使用過量。超量的洗衣液殘留在洗衣機內，形成污垢，尤其在洗衣機夾層和底盤。這些污垢可能比你想像中更多，甚至比廁所馬桶的細菌還多，黃軒表示，根據美國亞利桑那大學的研究指出，洗衣機內部佈滿細菌。如果不定時清洗洗衣機，有機會在洗衣服時令衣物沾染細菌，造成交叉感染，研究更發現清洗內衣褲後，洗衣機內會沾染約1億個大腸桿菌。

●手機

現代人手機不離身，不論是導航、拍照，甚至上廁所時也不會放下手機，然而手機上的細菌可能比想像中多，去廁所玩手機，手機螢幕的細菌比馬桶污糟多400倍，黃軒表示，根據研究，手機上存在對人體有害的細菌，其中包括表皮葡萄球菌可能引起皮膚過敏；金黃色葡萄球菌有18%的機率導致敗血症、壞死性筋膜炎；大腸桿菌有16%的機率導致食物中毒。

●滑鼠和鍵盤

黃軒說明，根據美國研究人員測試，發現鍵盤上的細菌比馬桶墊多出20,598倍，滑鼠上的細菌更是比廁所的沖水把手多出45,670倍，也就是說鍵盤和滑鼠都可能成為「鍵盤腸胃病」的溫床，藏有金黃色葡萄球菌等不速之客。

●浴巾/毛巾

一週不洗藏菌過億，黃軒表示，根據研究指出，毛巾上存在對人體有害的細菌，其中包括大腸桿菌，使用1天後含菌量多了近90倍，達1,700萬細菌之多；金黃色葡萄球菌，用了3日的毛巾細菌含量繼續暴增至8,700萬個；念珠菌，用了1星期的毛巾細菌含量達9,400萬個。

●牙刷

由於浴室潮濕不通風，牙刷成為細菌的溫床，再加上不正確清潔，攪一攪、搓一搓根本不夠，牙菌斑黏附在刷毛上，黃軒表示，牙刷上的細菌比馬桶還多，甚至高達千萬個。

●砧板

黃軒表示，根據研究指出，一般家庭使用砧板七天後，每平方公分的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，上面的總生菌數更是馬桶的12倍！換言之，在砧板上切菜，甚至比在馬桶上來得更髒，使用了2個月的木頭砧板表面的總生菌數比馬桶高出12倍，因此建議分開使用生食和熟食，並定期使用酒精或漂白水消毒。

●抹布

黃軒說明，根據一項英國研究發現，袜布上的細菌含量高達每平方公分8.75億個，甚至比馬桶更多！這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等，因此建議定期以漂白水或高溫浸泡消毒，並注意變色和黑點的出現。

●冰箱門把手

冰箱門把手被認為是茶水間最骯髒的地方黃軒說明，科學家在調查中發現，這裡存在大量危險細菌，包括大腸桿菌和假單胞菌，而假單胞菌是一種通過糞便傳播的細菌，可能導致肺炎等疾病，對於易感染的人而言，這些細菌可能會增加生病的風險。

●電燈開關

日常生活中，電燈開關是我們經常接觸的物品之一，然而這些看似普通的開關可能成為了細菌和病毒的溫床，黃軒說明，電燈開關經常被大家的手指觸摸，因此容易沾染細菌，特別是「浴室的電燈開關」，由於大家在外面接觸了許多物品，回家後第一件事就是洗手，所以觸摸浴室電燈開關的手可能會很髒，但是只需輕輕用橡皮擦擦拭，就可以迅速恢復乾淨。

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