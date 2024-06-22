客人求代抄罰寫！老闆一看條件秒放生「加油囉」　對話笑翻全場

▲客人求代抄罰寫，老闆一看條件秒放生「你加油」，對話笑翻全場。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

隨著電商平台發展，幾乎任何東西、服務都能透過網路販賣或購買。一名網友近日在Threads分享，他在某電商平台販賣「代寫服務」，結果19日有客人詢問希望「代寫罰寫」，然而當他仔細詢問後，才知道罰寫的內容非常多，且剩不到1天就要繳交，讓他只好放生並祝福對方「加油囉」，貼文一出讓不少網友笑翻。

原PO在Threads貼出一張照片，內容是有客人19日私訊詢問他「代寫罰寫」的價格，他回應「多少字」後對方卻一直沉默，直到20日客人才又說「7000字，共10頁課本，周五（21日）明天繳交」，然而他21日才閱讀回應，考量到字數太多，加上已經周五根本來不及，他只是拒絕並祝福對方「加油囉」。

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原PO透露，自己在某商平台販賣代寫服務，其中寫作文比較賺錢，他從沒有在「代寫罰寫」的單裡賺過錢，「因為都懶得接」。

▲老闆分享與客人的對話。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我以前不知道寫字機器人是用來幹嘛的，現在知道了」、「急件要加錢了」、「客人要哭了」、「國文老師好狠，7000字有夠多」。