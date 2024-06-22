男童偷糖果騙「店員給的」！被抓包恐龍媽狂鬧2小時　逼到老闆下跪

記者趙蔡州／綜合報導

廣東省東莞市一位男童近日跟著媽媽到超商購物，過程中在櫃台旁排隊等候結帳時，趁店員不注意偷走了櫃台上一顆糖果，接著轉頭秒欺騙媽媽說「是（店員）哥哥給我的」，事後店員發現後告知糖果要結帳，雙方因此在櫃台前大吵了起來，離譜的是結局竟是店家下跪磕頭道歉。

根據陸媒《農民頻道》報導，男童18日晚間9點多跟著媽媽到當地一間超商購物，在櫃台旁排隊等候結帳時，他趁著店員不注意，快速偷走了櫃台上一顆糖果，接著火速向媽媽炫耀說「是（店員）哥哥給我的」，他的媽媽聽了也沒有懷疑，不料輪到他們結帳時卻鬧出問題。

▲男童偷走櫃台上的糖果。（圖／翻攝自微博）

曝光的影片可以看見，店員將櫃台上的商品幾乎結帳完，發現男童手上拿著的糖果，隨即告知糖果價格是0.1人民幣（約0.45元台幣）。男童媽媽聽了一臉疑惑說，「孩子說是你給他吃的」，不料卻被店員否認「我沒有給」，她一開始還說「我也沒要啊」，幾秒後態度大變，跟店員吵了起來。

男童媽媽聽見店員多次否認「我沒有給後」，氣得指著店員大罵「我兒子說是你給他的，那你現在是什麼意思」，這時老闆聽見糾紛上前勸阻說「這個就一毛錢的東西，有必要爭嗎」，決定把糖果免費送給男童。

▲老闆下跪求2人離開。（圖／翻攝自微博）

雖然老闆想息事寧人，男童媽媽卻不願意罷手了，在櫃台不斷指責店員說謊，連續罵了快2小時，嚴重妨礙了老闆生意，老闆無奈只好向男童媽媽下跪磕頭道歉，懇求2人趕緊離開。

老闆事後也在微博公開了店內的監視器影像，證實確實是孩子趁店員不注意「拿」走糖果，店員確實沒有說謊，卻無辜遭到男童媽媽指責，真的是無妄之災，老闆最後也留言嘆「我到底做錯什麼了」。