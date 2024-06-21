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延緩腎功能惡化　桃榮常逸平醫師教你保養腎臟方法

▲保養腎臟趁年輕

▲桃榮常逸平醫師於門診時，常遇民眾請教如何改善腎功能。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

79歲的陳伯伯，手裡拿著體檢報告，神情沮喪地來到臺北榮民總醫院桃園分院腎臟科門診，陳伯伯述說因為報告內容註明腎功能檢查異常，腎絲球過濾率降低，擔心日後要面臨洗腎問題，因此來門診求診，希望能有辦法改善腎功能。

臺北榮總桃園分院內科部常逸平主任指出，陳伯伯手上的體檢報告上面顯示，對比去年的體檢報告來說，腎絲球過濾率從40ml/min降到38.9ml/min，屬於慢性腎臟病第3期。常逸平說，在門診很常見因為體檢做完以後，報告上呈現腎功能異常、腎絲球過濾率降低，進而掛腎臟科求診的民眾。

▲保養腎臟趁年輕

▲洗腎室衛教。（圖／桃榮提供）

一般我們所熟知的腎功能指數為抽血檢驗血中的尿素氮 (BUN)及肌酸酐(Creatinine)數值。另外目前最普遍採用的，是估算的腎絲球過濾率(eGFR)，也就是腎臟在單位時間內能過濾掉多少物質的能力，它是以抽血的肌酸酐(Creatine)報告帶入公式所計算出來的，其中年齡大小也會影響公式的結果，當然數值愈高表示腎功能愈好。

然而因為人會變老，當然腎臟也會變老，腎臟一旦老化，功能自然隨之下降。一般自40歲以上腎臟功能開始走下坡，假如腎臟功能以100分為滿分，那麼40歲以上的人每年約減少百分之一的功能，也就是減少1分。

腎臟老化在臨床上可能會有一些表現，例如對尿液的濃縮能力降低，因此可能容易夜間頻尿，有時常被誤以為是攝護腺肥大造成的；對尿液稀釋的能力也會降低，因此容易因為體液滯留而導致低血鈉發生，尤其在使用某些降血壓藥物的時候。還有老化的腎臟對鈉的排泄能力會降低，若是吃的口味較重的話，容易因為體內鈉的滯留而導致血壓升高或是下肢水腫等狀況。

常逸平主任進一步說明，所謂慢性腎臟病就是指腎臟受到損傷，而在結構或功能上有不正常的表現，例如血尿、蛋白尿等，而且這個不正常的表現持續超過3個月以上。慢性腎臟病依程度的輕重分為第一期至第五期。

所謂程度的輕重，即是以估算腎絲球過濾率(eGFR)的多寡來區分，也可以想像是用腎臟功能的分數來區分，其中90分以上屬於第一期，60到89分屬於第2期，30到59分屬於第3期，15到29分屬於第4期，15分以下屬於第5期。此外，若是60分以下超過3個月，不論腎臟有沒有其他異常表現，都屬於慢性腎臟病。根據國外統計，75歲以上的成年人大約有一半的人屬於慢性腎臟病。年齡是腎功能退化下降的因素之一，再者，若伴隨有糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸、過度肥胖、或曾經有過急性腎損傷的人，腎功能下降的速度會更快。

目前健保署對洗腎的門檻是腎絲球過濾率低於5ml/min之下，或是低於15 ml/min同時伴隨一些危險狀況。因此若是慢性腎臟病屬於第5期的腎友，即是進入了末期腎衰竭，也就是腎功能慢慢地在走入尾聲了，此時可能就要開始了解一些有關透析治療或腎臟移植相關的知識了。

常逸平主任表示，對於陳伯伯或是許多慢性腎臟病的病友來說，至腎臟科門診的目的大多希望能夠「逆轉腎」，也就是希望透過一些藥物或食物能夠恢復或增進腎功能。然而現實的狀況是，腎臟負責過濾的單位叫做腎元，可以把它想成是一個過濾器。我們一般每個人有2顆腎臟。其中每個腎臟約有100萬個過濾器，從出生後這個數目只會減少，不會再生。所以若是因為各種原因將腎臟的過濾器破壞的愈多，則腎臟殘餘過濾器行使過濾的能力就愈差。

因此保養腎臟要從年輕時就該做起，諸如控制三高、戒菸減重、飲食控制、規律運動等都是保養腎臟重要的方法，也是自己就可以做到的良好生活型態。若已經是慢性腎臟病人，也不須緊張，如同79歲的陳伯伯，除了輕微高血壓之外，沒有糖尿病，不抽菸，雖然屬於慢性腎臟病第3期，很大的原因是年齡老化造成的，此時治療的目標應是延緩腎功能惡化，降低對腎臟進一步的傷害。只要能夠配合醫師、衛教師、營養師的指導，謹慎的控制血壓，在有生之年可能並不會面臨到要洗腎的問題。

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