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快樂迎新年！「桃喜居」長輩動手動腦作飾品　帶回和家人分享　

▲快樂迎新年「桃喜居」長輩動手動腦作飾品

▲阿姨們細心剪貼棉紙及檢查有無錯誤。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年即將來臨，在這充滿過年歡樂的氛圍裡，臺北榮民總醫院桃園分院附設「桃喜居」日照中心，由老師們帶著長輩一起製作年節的飾品。長輩們專注的製作，彷彿回到童年時期，認真聽老師上課，跟著同學一起玩耍、作勞作，一起互相幫助，發揮互助合作的精神，並將完成的飾品帶回去與家人分享。

▲快樂迎新年「桃喜居」長輩動手動腦作飾品

▲桃喜居的班長不管做什麼都很認真。（圖／桃榮提供）

課程中老師發給長輩們待完成的飾品，逐一講解步驟，大家都迫不及待地想要開始製作，92歲的翁伯伯，仔細拆開棉紙上的小圓點和「恭禧發財」四個字，將它們一一黏在扇型的半成品上面，以及可愛的謝爸爸用他的手認真穿著棉線，要將鞭炮穿成一串，個性耿直的莊阿姨一邊黏貼文字，一邊也會細心的注意文字有沒有貼正，溫柔的林阿姨也很有耐性地將棉紙圍成圈圈，黏起來成一個鞭炮。

臺北榮總桃園分院院長王智弘表示，來到「桃喜居」的長輩，有著各種不同的身體情況與照護需求，透過每月多變化的動、靜態課程設計，再加上團體的協助，很快讓長輩們擺脫陌生與距離感。在和照服老師的相處上，甚至比家人更像家人，而且每天有趣的課程讓每位長輩不僅延緩退化，專注力及體力一天天的進步。

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