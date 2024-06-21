三寶騎士先撞路人再撞車　1女摔進大貨車底險遭輾！驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄路竹區省道中山路305號19日發生一起驚悚車禍，機車騎士謝姓女子疑未注意車況，直接撞上站在路旁的17歲林姓女學生，隨後車輛失控往左倒，又撞上騎乘機車的孫姓女子，導致她摔進行駛快車道上的大貨車車底險遭輾過。警方表示，林女及謝女四肢擦傷，孫女則是右腳骨折，詳細肇事原因尚待釐清。

這起驚悚車禍事故發生在19日17時30分許，根據曝光的行車紀錄器可見，當時44歲騎士謝女，疑似未注意前方，撞上站在路旁的17歲林姓女學生，機車失控再往左撞上53歲騎士孫女。

▲三寶騎士衝撞路旁學生妹往左倒，再害無辜騎士險遭大貨車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

2輛機車當時雙雙向快車道傾倒，險遭快車道上60歲林姓男子駕駛的大貨車壓過，所幸謝女及林女四肢擦傷，表示不需救醫，孫女右腳骨折送往高雄義大醫院醫治。

湖內分局指出，初步確認雙方均無酒駕，意識清醒，無生命危險。交通分隊車處小組及路竹所員警趕赴事故現場，除現場測繪及疏導交通外，並協助傷者送醫救護，有關詳細肇事原因，將進一步調查釐清。

▲三寶騎士衝撞路旁學生妹往左倒，再害無辜騎士險遭大貨車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

另經統計今年迄今，湖內分局在路竹區中山路省道路段及周邊道路，攔查取締各類交通違規共計1483件，期能減少因交通違規發生交通事故案件，在此也呼籲汽機車駕駛人應熟知路權觀念，隨時注意車前狀況，保持前後車安全距離及超車或併行時之彼此安全間隔，做好防禦駕駛，以維行車安全。