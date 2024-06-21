上班族注意！微軟停用Outlook「三大類版本」　轉換升級才可登入

▲微軟（Microsoft）Office系列服務。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

為了增強功能及安全使用電子郵件服務，微軟（Microsoft）宣布，今年8月起「Outlook部分版本」將陸續停用，用戶必須在此之前進行轉換或升級，以免屆時無法登入使用。

微軟正在「安全未來計畫」（Secure Future Initiative, SFI）實現3大方針，分別是設計安全、預設保護安全、營運安全。透過這計畫，微軟檢視旗下所有的軟體服務，並進一步加強資安服務。

在微軟Office系列服務中，用來收發電子郵件、管理行事曆的Outlook就是一例。微軟表示，為了確保Outlook電子郵件、文件、行事曆和聯絡通訊錄不被未經授權的存取、竄改或遺失，自8月19日開始，將停用精簡版Outlook Web應用程式。

此外，在9月16日起，微軟將停用Outlook個人電子郵件帳戶的基本驗證（Basic Authentication）；另在12月31日起，微軟市集（Microsoft Store）不再提供「郵件和行事曆」等應用程式下載，而是整合至「Outlook for Windows」。

微軟表示，以往有許多人透過網頁瀏覽器，開啟Outlook.com，於是誕生出精簡版Outlook Web應用程式，但功能有限、安全性也較低，為了加強資訊安全，建議用戶轉換到完整版Outlook，而網頁版也會要求提高瀏覽器版本。

至於Outlook基本驗證，是因為以往用戶僅需提供帳號密碼就能簡單登入帳戶，未來微軟將要求所有Outlook用戶啟用MFA新式身分驗證才能登入。

微軟「Outlook部分版本」陸續停用：

● 「精簡版Outlook Web」應用程式：2024年8月19日起停用。

● Outlook個人電子郵件帳戶「基本驗證」：2024年9月16日起停用。

● 「郵件和行事曆」應用程式：2024年12月31日起下架。