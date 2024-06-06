放話「李妍瑾一年內離婚請雞排」　他要兌現承諾！網一算金額不信

▲李妍瑾。（圖／翻攝自Facebook／李妍瑾）

記者曾筠淇／綜合報導

女星李妍瑾（李妍憬）去年9月28日登記結婚，嫁給圈外男友，不過近日卻爆出婚變消息，原來兩人已在今年1月31日離婚，婚姻僅維持4個月。稍早就有網友發文表示，他之前曾說過，如果李妍瑾在一年內離婚，他就要請雞排，所以「預計6月22號星期六在桃園，我就請本社爆廢一、爆廢二所有成員吃雞排」。貼文一出，掀起討論。

李妍瑾去年9月28日和圈外男友登記結婚，喜訊吸引大批粉絲紛紛給祝福。不過，卻也有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「現在起他們一年內離婚的話，我就請本社所有成員吃雞排，我說到做到。」吸引超過9000人按讚。

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▲網友去年發文稱，李妍瑾若一年內離婚，要請社團成員吃雞排。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

當時李妍瑾表示，「各位網酸應該不曉得，我喜歡看你們精心為我的人生增添丰采，雞排是吃不到了，我會請你吃餅，來人喂公子吃餅！」

稍早，就有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，「李妍瑾一年內離婚說要請吃雞排，預計6月22號星期六在桃園，我就請本社爆廢一、爆廢二所有成員吃雞排。」他透露自己已經聯繫多家雞排店，也會免費提供紅茶和杯子，屆時請大家不要亂丟棄垃圾。

▲網友說要請雞排。但有人質疑真實性。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

雖然發文網友的帳號不同，不過仍掀起討論，「看了都餓了，新北蘆洲有嗎」、「好久沒吃雞排了，哪裡領號碼牌」、「雞：就很離譜」、「高雄場的朋友也要+1」、「排隊排起來」、「說到做到真男人」。其中也有人質疑，「兩個社團加起來百萬人，雞排1片80元，最好有辦法拿8000萬出來」。

「爆廢1公社」的管理員則在貼文底下回應，「我有把說要請雞排的帳號都截圖了，沒有實現就全踢鎖（踢出社團、封鎖）」。

▲管理員回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

李妍瑾日前表示，雖然兩人離婚，但他對前夫滿懷歉意，「我真的自認沒有做好一個稱職的妻子，但是他對我很好，離婚後，他知道我很辛苦，要給我兩百萬，但我沒有拿，我們是手牽手一起去辦離婚，離婚後也互相擁抱，我就是不希望變成怨偶，所以很低調處理，之前籌備婚宴，時間很難配合起來，拍婚紗我也沒空，真的很對不起他」。