智利火車「高速對撞」車廂衝到2樓高　至少2死9傷包括4名華人

▲智利發生火車對撞事故。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

智利首都聖地牙哥20日發生一起嚴重的火車對撞事故，一輛正在測試中的列車與另一輛載滿乘客和貨物的火車發生相撞，造成至少2死9傷慘劇。事發後，其中一列火車的車廂直接疊到另一列火車上方，場面怵目驚心。

根據美聯社報導，智利國家鐵路公司發表聲明表示，發生事故的其中一列火車是一列有八節車廂的貨運列車，車上載有1346噸銅礦，但同時也載有多名乘客，另一輛列車當時則在進行速度測試，車上當時共有10名工作人員。

據悉，兩列火車是在高速行駛中發生對撞，但目前還不清楚意外發生的原因為何。調查人員初步判斷，可能是鐵路的信號裝置失靈導致測試車沒有接到貨運列車接近的通知。

當局已經證實，事故中2名死者為貨運列車上的車組員，另有9人受傷，其中4名傷者為中國籍。據悉，傷者雖然傷勢嚴重，但目前沒有生命危險。事發之後，現場一度可以見到直升機盤旋，還有數十輛救護車輛趕至現場。

美聯社指出，智利近年來交通安全意識提高，已經鮮少發生有人死亡的鐵路意外，惟火車相互碰撞事故仍時有所聞，過去20年內至少就曾發生過4次類似事故，造成數十人受傷；最近一次涉及人員死亡的事故為2001年一起客運列車與巴士撞擊意外，當時造成20人死亡，多人輕重傷。