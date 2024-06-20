剛過完32歲生日！智利女歌手「失控打滑翻覆」　車子變形當場死

▲智利女歌手伊萬娜在一場致命車禍中死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

智利鄉村女歌手伊萬娜（Ivana Pino Arellano）才剛慶祝32歲生日，日前因為雨後路滑，車輛失控翻覆，而不幸去世。

據《太陽報》報導，這起意外發生於6月15日。事發當時，伊萬娜正開車行駛在智利中部的M-80公路上。不過，車輛疑似受雨後潮濕的路面影響，打滑後失控翻覆。警方抵達現場時，只見伊萬娜的車早已嚴重受損，而2天前才剛過完32歲生日的伊萬娜也失去了生命跡象。

以藝名La Rancherita de Chanco聞名的伊萬娜，是智利一名著名的鄉村音樂家。不少人對她獨特的音域和舞台表現力讚譽有加，也讓她在家鄉收穫大量粉絲，就連地方議會也十分支持她的音樂生涯。與此同時，伊萬娜也是4個孩子的母親。

目前，地方政府已證實伊萬娜的死訊，大讚伊萬娜是一位「令人難忘的明星」，還表示「伊萬娜這個名字對我們來說永遠意味著幸福和快樂。你的離開留下了無法填補的空白，但你的精神和慷慨的心將永遠與我們同在。」

當地議會也發布了一份聲明，讚揚伊萬娜是一個充滿激情和愛心的人。伊萬娜將於6月17日被安葬在佩盧赫的庫拉尼佩教區公墓，而造成這起意外的原因仍在調查中。