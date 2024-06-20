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愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

▲花蓮衛生局與13鄉鎮市衛生所辦理「愛的延續，從我開始」接力，推動器官捐贈活動。（圖／花蓮縣衛生局提供）

花蓮衛生局與13鄉鎮市衛生所辦理「愛的延續，從我開始」接力，推動器官捐贈活動。（圖／花蓮縣衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應6月19日為台灣器官捐贈紀念日，花蓮縣衛生局與13鄉鎮市衛生所共同辦理「愛的延續，從我開始」接力，推動器官捐贈活動，從衛生局、所同仁開始做起，接力簽署器官捐贈書，交棒延續其他人的生命，用不同的身分開啟生命樂章，象徵捐贈者以愛的傳遞接力。花蓮縣政府徐榛蔚縣長肯定衛生局同仁熱血與大愛，讓等待生命重生的病患再現生機、展開移植者新的人生旅程。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，為感念器官捐贈者及其家屬無私的奉獻，器官捐贈者家屬獲得慰藉，知道逝世親人捐贈的器官延續其他人的生命，近年來整合「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」衛生政策，以不同年齡層的角度，推動生命教育，深化民眾的善終觀念。

朱家祥提到，6月19日是台灣器官捐贈紀念日，衛生局與衛生所非常重視器官捐贈議題，同仁從自身做起，安排「愛的延續，從我開始」接力活動。設計簡單溫馨的電子表單，透過衛生局及衛生所群組傳給各單位同仁，鼓勵同仁邀請親友一起響應簽署，再由專人親送申請書到簽署同仁手上並登錄系統，此次接力活動114位同仁回覆，有接近5成衛生局、所同仁已經簽署器官捐贈同意書。

朱家祥進一步說明，依據衛生福利部統計，今年花蓮縣截至6月17日為止，簽署器官捐贈者109人。慈濟醫院器官勸募暨移植中心提供的數據，目前花蓮縣登記等待腎臟移植者最多，將近200人，等待肝臟者15人、心臟則有1人，這些病患與家庭都在殷殷期待一份希望，希望透過器官捐贈，讓生命得以其他方式延續。
 
花蓮縣衛生局鼓勵鄉親，可以多運用各衛生所及醫院服務櫃台，簽署器官捐贈同意書，喚起熱血的人延續愛，讓等待移植的病患開啟一扇希望的窗，讓生命生生不息。也感謝曾自己簽署或是為家人簽署器官捐贈的鄉親，做出最有價值的決定，發揮大愛精神。

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