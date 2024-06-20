LINE「海量未讀訊息」　他爽按1功能GG！友罵：已讀不回

▲原PO不爽被友人罵已讀不回。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人對「LINE已讀不回」特別敏感！一名網友稱，不喜歡APP顯示海量的未讀訊息，因此會特別按「全部標記已讀」的功能，本以為只是清掉他這一端的未讀訊息，殊不知是雙向的，導致友人來質問為何已讀不回，讓原PO無言又委屈。文章曝光後，內行曝1招有解。

一名男網友在Dcard表示，他不喜歡LINE APP右上角顯示「N則紅色未讀訊息」，因此習慣會在聊天分頁，選取「全部標記已讀」的功能，如此一來紅字數字就消失了。

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然而原PO直呼，本以為只有他這一端清掉未讀訊息，結果是兩方連動的，也就是說「朋友的訊息還未讀未回...也會被顯示已讀」，還莫名其妙被友人罵為何已讀不回。

底下網友紛紛反酸，「你就點全部標記已讀了，又不是顯示說這只是清掉未讀提醒，不要自己看不懂字就說功能奇怪欸」、「只有你最奇怪吧！標記全部已讀之前，應該要看有沒有其他重要訊息」、「就老實告訴對方沒發現有收到他的訊息...就按了全部已讀功能，再誠懇的道個歉就行了吧」。

對此，有內行教學，「全部標記為已讀『就是強制把所有都已讀』，如果你不想被讀到未讀訊息就不能點那個！可以先隱藏訊息，再點全已讀對方才不會「被已讀」，後續記得再手動看訊息」。還有人說，不想看到APP紅色未讀數字，其實可以將標記關掉即可，「標記關掉就沒有紅點點了」。