LINE版本更新6大特點一次看　聊天室新增檢舉詐騙功能

記者黃翊婷／綜合報導

LINE推出14.8.0版本更新，內容包含6大特點，忘記密碼與電子郵件提示、聊天室檢舉回報新增假冒他人以及詐騙選項、Keep路徑更新為Keep筆記等等。

LINE官方宣布推出14.8.0版本更新，6大特點詳細如下：

▲14.8.0版本更新有6大特點。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG，下同。）

1、忘記密碼與電子郵件提示

過往用戶如果忘記密碼，需要輸入電子郵件獲得密碼提示，但若是連當初綁定的電子郵件也忘了，就會需要尋求LINE客服協助。更新到 14.8.0版本後，如果用戶忘記密碼和電子郵件，會跳出系統用隱碼形式提示當初綁定的電子郵件。

2、聊天室檢舉回報新增「假冒他人」、「詐騙」選項

聊天室中的檢舉回報新增「假冒他人」、「詐騙」選項，若用戶選擇「假冒他人」並送出時，會再跳出系統詢問，是否要填寫客服表單。

3、LINE社群開啟連結跳出警語畫面優化

過往用戶在LINE社群中開啟連結，會在畫面的最下方跳出確認提示，更新到 14.8.0版本後，跳出警語畫面優化，可以勾選「1個月內不再顯示」，讓警語畫面暫時不再提醒。

4、原先為Keep的路徑更新為Keep筆記

隨著Keep結束服務，原先Keep的路徑將全面更新為Keep筆記，讓用戶使用Keep筆記上更加便利。

5、聊天列表特別標示

過去用戶收到來自LINE官方帳號新發送的好友優惠券，需要點進LINE官方帳號內確認訊息，更新到14.8.0版本後，新發送的好友優惠券會在聊天列表上特別標示預覽提醒。

6、Android用戶限定：在LINE社群中啟用「儲存至記事本」功能

此功能更新針對Android用戶，更新到 14.8.0版本後，也支援在LINE社群內「儲存至記事本」功能。