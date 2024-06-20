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國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋：以為瑕疵品

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO愣見國小生穿著要價4萬5的聯名球鞋。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「現在的家長都這麼寵小孩嗎？」一名網友透露，看到一名男童的鞋子很特別，結果一查竟要價4萬5千多元，讓原PO當場嚇爛「他腳上這雙可以買我腳上的Air Force20雙欸！」文章引發炸鍋討論，「不識貨的我還以為是瑕疵品」、「沒事～投對胎，國中生腳上都是5萬起跳的鞋子...例如我朋友的兒子」。

一名網友在臉書《爆廢公社》驚呼，看到一位孩子穿的鞋子特別有造型，於是他好奇一查款式，價格讓他下巴差點掉下來，「他腳上這雙可以買我腳上的Air Force20雙欸！」

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原PO也附上搜到的網路頁面，這款「Travis Scott x Air Jordan 1 Low OG"Reverse Mocha" 摩卡倒勾」球鞋，售價為4萬5800元。是美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）與AIR JORDAN系列的聯名款。

原PO忍不住打量眼前的小弟弟，從身上的制服來看還在讀國小，讓原PO再次驚嘆「現在的家長都這麼寵小孩嗎？」

底下引來3千多名網友熱議，「原來倒勾那麼值錢，以前網路一堆倒勾的鞋，都以為不是正版不敢買」、「你的5萬其實別人當成500元在花」、「不是啊！住海邊喔」、「1.蝦皮上不用1000元就有；2.他老爸老媽很有錢，這雙只是花他的零用錢就能買了，不用羨慕，也羨慕不來」、「不識貨的我還以為是瑕疵品」、「蝦皮可以買高仿的」、「可以買我腳上那雙母子鱷魚76雙，八輩子都穿不完」、「沒事～投對胎，國中生腳上都是5萬起跳的鞋子...例如我朋友的兒子」。

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