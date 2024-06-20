要不到錢！蛇蠍女碩士揪男友「鐵鎚砸死保全父」　二審再逃死

▲擁有留美碩士學位的江姓女子，因不滿父親拒絕支助出國進修費用，憤而和男友殺父，二審維持判無期徒刑。（圖／翻攝自臉書）



記者游瓊華／台中報導

一名赴美攻讀碩士的36歲江姓女子，因不滿在國小擔任保全的父親，停止支付留學費用，竟在2021年夥同37歲張姓男友，持鐵槌活活打死老父親，之後兩人騎機車將屍體載到太平山區棄屍。一審時，法官以2人仍有「矯治及再社會化可能性」，判處2人無期徒刑，但江家人要求法官加重判決為死刑。台中高等法院於今日（20日）作出判決，駁回了雙方的上訴，維持一審的無期徒刑判決。

2014年時，江女與張男共同前往美國留學，2年多都靠著在國小擔任保全的父親資助，後來父親中斷援助後，江女屢屢抱怨。江女與男友在2020年11月返國，也多次找到老父親要求繼續金援，但遭拒絕，便開始謀議殺人計畫。

▲江女與男友打死父親後，以機車搬運屍體，老父親的腳部還因為拖行被磨到見骨，運屍畫面都被拍下。（圖／民眾提供）



2021年12月26日的深夜，兩人帶著鐵槌、膠帶、美工刀、繩子、剪刀等犯罪工具，前往江父任職的學校理論，雙方發生口角後，由江女抓著父親的手臂，張男拿出鐵槌猛力敲擊江父頭部，將江父活活打死，之後將屍體裝入塑膠袋，清洗血跡，並將屍體綁住雙腳，載運到太平山區棄屍，江父屍體也因為沿路拖行，腳部還被磨到見骨。事件直到江家二女兒遲遲等不到爸爸回家，驚覺事態不對報警協尋父親，才讓整起事件曝光。

台中地院一審開庭時，江女的母親及妹妹都請求法官判處兩人死刑，不過法官認為江女逆倫弒父，雖然惡性甚為重大，但經專家鑑定，認定江女及張男分別有「中高度」、「高度」之矯治可能性及再社會化可能性，一審因此判決兩人無期徒刑。二審審理後，法官認為，原審認事用法並無不當，量刑亦屬妥適，駁回上訴維持一審原判，全案仍可上訴。